Министр промышленности и замглавы свердловского СК встретились с рабочими Качканара, которые в Пасху выйдут на несанкционированный митинг

Глава Минпрома Свердловской области Сергей Пересторонин и замруководителя регионального СУ СК Григорий Казеко встретились с работниками ОАО «Металлист», которые 8 апреля выйдут на несогласованный митинг из-за невыплаты заработной платы и угрозы увольнения. На встрече обсуждались меры по стабилизации ситуации на качканарском заводе. Участие в мероприятии также приняли представители местной администрации, прокуратуры и департамента по труду и занятости населения области.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого 15 ноября 2017 года в отношении директора промышленного предприятия ОАО ”Металлист” [Раиса Гарифулина]. Он подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (”Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы”). Начиная с ноября 2017 года руководством ОАО ”Металлист” уже возмещено более 32 миллионов рублей в счёт не выплаченной ранее зарплаты работникам предприятия. Определены сроки осуществления дальнейшего погашения задолженности», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Завод «Металлист» полностью не работает и не производит продукцию с декабря 2017 года. По словам депутата Заксобрания Свердловской области Александра Ивачёва, в ближайшее время руководство предприятия намерено сократить более 500 работников.

Депутат думы Качканарского округа коммунист Габбас Даутов ранее сообщил АН «Между строк», что рабочих завода «Металлист» приглашают 8 апреля на несогласованную акцию протеста. Известно, что администрация города вернула заявителям уведомление из-за найденных в нём ошибок, а также предложила изменить дату мероприятия в связи с параллельным проведением пасхальных торжеств. Однако организатор митинга заявил, что не собирается вести переговоры с местными властями об изменении даты мероприятия, потому что считает позицию администрации надуманной. Глава Качканара Сергей Набоких в разговоре с АН «Между строк» заявил, что в случае проведения несогласованного митинга власти и сотрудники полиции будут действовать в строгом соответствии с законом.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) арестовала принадлежащие предприятию 21 квартиру и вертолёт Robinson R44 общей стоимостью свыше 50 миллионов рублей. Арест на имущество предприятия был наложен в обеспечительных целях и по инициативе налоговых органов.

Фото: «Уралинформбюро», пресс-служба УФССП России по Свердловской области