«Хотят накалить обстановку в городе — пусть задерживают». Организатор митинга в Качканаре подтвердил проведение несогласованной акции

03.04.2018 13:48
«Хотят накалить обстановку в городе — пусть задерживают». Организатор митинга в Качканаре подтвердил проведение несогласованной акции

Депутат думы Качканарского округа коммунист Габбас Даутов подтвердил АН «Между строк», что рабочих завода «Металлист» приглашают 8 апреля на несогласованную акцию протеста. Ранее стало известно, что администрация города вернула заявителям уведомление из-за найденных в нём ошибок, а также предложила изменить дату мероприятия в связи с параллельным проведением пасхальных торжеств.

«Можно придумывать разные причины, чтобы народ не требовал зарплату. Формализмом занимаются каким-то. При чём тут православный праздник, когда людям есть нечего? Никакого криминала же, люди просто хотели обратиться к президенту и попросить поддержать завод “Металлист”. Ситуацию можно исправить, а если введут внешнее управление или банкротство, всё же оборудование растащат. Почему государство помогает олигархам, не будем называть фамилии, предоставляет им налоговые льготы, когда у них там за границей имущество арестовали, а местному заводу — нет? Почему Центробанк поднял “Металлисту” ставку с 9% до 21%? Это целенаправленное уничтожение предприятия!» говорит Габбас Даутов.

Организатор митинга заявил, что не собирается вести переговоры с местными властями об изменении даты мероприятия, потому что считает позицию администрации надуманной.

«Мы уже пригласили СМИ, депутатов. Насильно людей никто нагонять не будет, кто захочет тот придёт. Дебоширить, драки устраивать никто не собирается», сказал АН «Между строк» Даутов.

Местный депутат готов к тому, что полиция привлечёт его как организатора митинга к административной ответственности, но надеется, что рядовых участников несогласованной акции задерживать не будут.

«Всё что угодно можно сделать. Давайте расстреливать тогда сразу, как в 1905 году. Если хотят накалить обстановку в городе пусть задерживают», добавил инициатор митинга.

Напомним, глава Качканара Сергей Набоких в разговоре с АН «Между строк» ранее заявил, что в случае проведения несогласованного митинга власти и сотрудники полиции будут действовать в строгом соответствии с законом.

В ноябре 2017 года по факту невыплаты 669 работникам качканарского ОАО «Металлист» заработной платы в размере 22,2 миллиона рублей было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев»). Гендиректора завода Раиса Гарифулина вызывали в прокуратуру для определения графика погашения задолженности. По информации следователей, руководство «Металлиста» выплатило сотрудникам уже более 32 миллионов рублей. Расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении Гарифулина, продолжается. Допрашиваются потерпевшие, проведено бухгалтерское исследование финансового состояния на предприятии.

На прошлой неделе стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) арестовала принадлежащие предприятию 21 квартиру и вертолёт Robinson R44 общей стоимостью свыше 50 миллионов рублей. Арест на имущество предприятия был наложен в обеспечительных целях и по инициативе налоговых органов.

Фото: 
«Уралинформбюро»
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