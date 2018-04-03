«Хотят накалить обстановку в городе — пусть задерживают». Организатор митинга в Качканаре подтвердил проведение несогласованной акции

Депутат думы Качканарского округа коммунист Габбас Даутов подтвердил АН «Между строк», что рабочих завода «Металлист» приглашают 8 апреля на несогласованную акцию протеста. Ранее стало известно, что администрация города вернула заявителям уведомление из-за найденных в нём ошибок, а также предложила изменить дату мероприятия в связи с параллельным проведением пасхальных торжеств.

«Можно придумывать разные причины, чтобы народ не требовал зарплату. Формализмом занимаются каким-то. При чём тут православный праздник, когда людям есть нечего? Никакого криминала же, люди просто хотели обратиться к президенту и попросить поддержать завод “Металлист”. Ситуацию можно исправить, а если введут внешнее управление или банкротство, всё же оборудование растащат. Почему государство помогает олигархам, не будем называть фамилии, предоставляет им налоговые льготы, когда у них там за границей имущество арестовали, а местному заводу — нет? Почему Центробанк поднял “Металлисту” ставку с 9% до 21%? Это целенаправленное уничтожение предприятия!» — говорит Габбас Даутов.

Организатор митинга заявил, что не собирается вести переговоры с местными властями об изменении даты мероприятия, потому что считает позицию администрации надуманной.

«Мы уже пригласили СМИ, депутатов. Насильно людей никто нагонять не будет, кто захочет — тот придёт. Дебоширить, драки устраивать никто не собирается», — сказал АН «Между строк» Даутов.

Местный депутат готов к тому, что полиция привлечёт его как организатора митинга к административной ответственности, но надеется, что рядовых участников несогласованной акции задерживать не будут.

«Всё что угодно можно сделать. Давайте расстреливать тогда сразу, как в 1905 году. Если хотят накалить обстановку в городе — пусть задерживают», — добавил инициатор митинга.

Напомним, глава Качканара Сергей Набоких в разговоре с АН «Между строк» ранее заявил, что в случае проведения несогласованного митинга власти и сотрудники полиции будут действовать в строгом соответствии с законом.

В ноябре 2017 года по факту невыплаты 669 работникам качканарского ОАО «Металлист» заработной платы в размере 22,2 миллиона рублей было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев»). Гендиректора завода Раиса Гарифулина вызывали в прокуратуру для определения графика погашения задолженности. По информации следователей, руководство «Металлиста» выплатило сотрудникам уже более 32 миллионов рублей. Расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении Гарифулина, продолжается. Допрашиваются потерпевшие, проведено бухгалтерское исследование финансового состояния на предприятии.

На прошлой неделе стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) арестовала принадлежащие предприятию 21 квартиру и вертолёт Robinson R44 общей стоимостью свыше 50 миллионов рублей. Арест на имущество предприятия был наложен в обеспечительных целях и по инициативе налоговых органов.