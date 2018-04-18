Руководство качканарского завода «Металлист» вернуло 53 млн рублей долгов по зарплате

18.04.2018 13:20
Руководство качканарского завода «Металлист» вернуло 53 млн рублей долгов по зарплате

Собственники качканарского завода «Металлист» перевели на расчётные счета судебных приставов 22 млн рублей для погашения долгов по заработной плате, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области. В ведомстве уточнили, что с момента возбуждения уголовного дела 15 ноября 2017 года в общей сложности было погашено около 53 миллионов рублей задолженности по заработной плате перед рабочими. Оставшуюся часть задолженности, которая составляет порядка 10 миллионов рублей, руководство предприятия намерено полностью погасить в ближайшее время. Также продолжается расследование уголовного дела в отношении директора завода Раиса Гарифулина, подозреваемого в невыплате зарплаты (по части 2 статьи 145.1 УК РФ). В настоящее время силовыми структурами уже исследована бухгалтерская документация ОАО «Металлист» и ведётся опрос потерпевших.

Напомним, завод «Металлист» полностью не работает и не производит продукцию с декабря 2017 года.

Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) арестовала принадлежащие предприятию 21 квартиру и вертолёт Robinson R44 общей стоимостью свыше 50 миллионов рублей. Арест на имущество предприятия был наложен в обеспечительных целях и по инициативе налоговых органов.

8 апреля в Качканаре прошла акция протеста работников завода.

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