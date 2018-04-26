В Качканаре работникам завода «Металлист» полностью погасили долги по зарплате

В рамках расследования уголовного дела о задержке выплаты зарплаты работникам завода «Металлист» в Качканаре вернули оставшиеся 12 млн рублей, со ссылкой на следственный отдел СКР по Качканару пишет Znak.com.

«В результате дополнительных мероприятий, проведённых следственным отделом по городу Качканар областного СКР, сотрудниками территориального отдела службы судебных приставов регионального УФССП и прокуратуры города Качканара, сегодня руководством ОАО "Металлист" перечислено порядка 12 миллионов рублей (оставшийся долг) на расчётные счета рабочих предприятия в счёт погашения оставшейся суммы задолженности по зарплате», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с ноября 2017 года администрация предприятия возместила порядка 53 млн рублей невыплаченной заработной платы. Между тем расследование уголовного дела, возбуждённое 15 ноября 2017 года в отношении директора завода Раиса Гарифулина, который подозревается в невыплате зарплаты (по части 2 статьи 145.1 УК РФ — «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев»), продолжается.

С декабря прошлого года ОАО «Металист» полностью не работает. В ходе расследования арестовано имущество предприятия на сумму более 50 млн рублей, в том числе вертолёт и 21 квартира.