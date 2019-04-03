В Ингушетии допросят силовиков, отказавшихся разгонять митинг в Магасе

В Ингушетии вызвали на допрос сотрудников Росгвардии, которые отказались разгонять митинг в Магасе 26 марта, сообщил «МБХ медиа» юрист и бывший пресс-секретарь главы республики Юнус-Бека Евкурова Калой Ахильгов.

«Якобы они не проявили должного "рвения" при исполнении своих обязанностей — при разгоне протестующих. Их будут по этому факту допрашивать», — рассказал он.

На странице «ФортангаORG» в Facebook сообщается, что «сотрудники ФСБ задержали и проводят допрос военнослужащих ингушской национальности и полка Росгвардии, расквартированного в Назрани». Ранее, 29 марта, стало известно, что в Ингушетии расформировали батальон полиции, который во время акции 26 марта встал на сторону протестующих. По словам Ахильгова, были уволены 19 сотрудников отдельного батальона по административным границам Республики Ингушетия. 1 апреля появились сообщения, что глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал в отставку, официального подтверждения этой информации нет.

Сегодня в Ингушетии проходят масштабные обыски у лидеров протестного движения: силовики пришли к представителям ингушского комитета национального единства Ахмеду Погорову, Бараху Чемурзиеву, Мусе Мальсагову, Багаудину Хаутиеву, Зарифе Саутиевой, а также к муфтию Ингушетии Исе Хамхоеву. Местные СМИ сообщают, что при этом неизвестно местонахождение одного из лидеров протеста Ахмеда Барахоева, председатель Союза тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов не берёт трубку.

Лидер ингушского протеста правозащитник Магомед Муцольгов в Facebook опубликовал обращение, призвав молодёжь не поддаваться на провокации и не устраивать стихийных акций в связи с происходящим.

Накануне Магасский районный суд арестовал четырёх участников митинга, который прошёл 27 марта в Назрани — в тот день активисты перекрыли федеральную трассу «Кавказ», протестуя против изменения границы с Чечнёй и правил референдума. Ещё два активиста были оштрафованы на 20 тысяч рублей.

Напомним, 26–27 марта в Магасе проходил сначала согласованный с властями, а затем стихийный митинг против изменения границы с Чечнёй и правил референдума. Силовики 27 марта трижды предпринимали попытки разогнать протестующих, но всякий раз отступали под натиском толпы.

27 марта митингующие перекрыли федеральную трассу «Кавказ» возле Назрани, движение транспорта было парализовано около так называемого «Экажевского круга». Собравшиеся требовали отменить соглашение с Чечнёй по границе, вернуть прямые выборы и отправить в отставку главу республики Юнус-Бека Евкурова. Митингующие согласились разойтись только после того, как их заверили, что власти согласуют новую акцию протеста, однако позже чиновники отказали жителям в проведении очередного митинга.