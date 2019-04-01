Глава МВД Ингушетии подал в отставку на фоне протестов в Магасе

Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал в отставку на фоне событий в столице Магасе, со ссылкой на информированный источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа пишет «Интерфакс».

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Кава ушёл в отпуск и может не вернуться на службу.

30 марта глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров провёл встречу с исполняющим обязанности главы МВД Юрием Муравьёвым, бывшим замминистра внутренних дел и начальником следственного управления республиканской полиции. При этом на сайте МВД Ингушетии Кава назван действующим главой министерства.

Напомним, 26 марта в Магасе начался митинг, участники которого выступили против соглашения о границе между Ингушетией и Чечнёй, а также против планов принять новый региональный закон о референдуме. Также они требовали отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. Акция продолжалась до 28 марта, 27 марта её участники вступали в столкновения с полицейскими.

Позже адвокат Калой Ахильгов рассказал, что в Ингушетии расформировали батальон патрульно-постовой службы полиции, сотрудники которого встали на защиту участников митингов, 19 человек уволили.