В Магасе произошли столкновения между протестующими и силовиками (ВИДЕО)

В ингушском Магасе во время митинга против изменения закона о референдуме произошли столкновения между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов, со ссылкой на главу правозащитной организации «Машр» Магомеда Муцольгова пишет «Кавказский узел».

По его словам, за ночь и утром «в общей сложности было предпринято три попытки разгона митингующих, но все они были отбиты протестующими». Муцольгов заявил, что участники митинга приняли решение разойтись, чтобы «не допустить кровопролития», и добавил, что власти республики пообещали согласовать новую акцию, которую планируется провести на той же площади в Магасе через пять дней.

Напомним, согласованный митинг против принятия поправок в региональный закон о референдуме начался в Магасе утром 26 марта. По оценке Муцольгова, в общей сложности в нём приняли участие около 50 тысяч человек. Митинг был согласован на один день, но часть протестующих осталась на площади до утра.

Законопроект о референдуме внесли в Народное собрание Ингушетии после попытки Муцольгова инициировать референдум против соглашения о границе с Чечнёй. Однако после критики документ отозвал глава республики Юнус-Бек Евкуров. Критики законопроекта отмечали, что в нём не названы основания для обязательного проведения референдума, но названы вопросы, которые выносить на референдум нельзя.