Жители Ингушетии вышли на митинг против изменения закона о референдуме

В ингушском городе Магас 26 марта жители вышли на митинг против принятия поправок в региональный закон о референдуме, сообщается на сайте «Кавказского узла».

По оценке лидера правозащитной организации «Машр» Магомеда Муцольгова, к 10:15 мск в акции участвовали около 10 тысяч человек. Митинг проходит за оцеплением рядом с офисом телерадиокомпании «Ингушетия». Муцольгов отметил большое количество силовиков в городе.

Ранее власти Ингушетии согласовали эту акцию в Назрани, хотя организаторы планировали её в Магасе. 25 марта, после повторного уведомления, правительство республики разрешило провести однодневный митинг в Магасе с 10:00 до 18:00.

Законопроект о референдуме внесли в Народное собрание Ингушетии после попытки Муцольгова инициировать референдум против соглашения о границе с Чечнёй. 28 марта депутаты должны были принять его во втором чтении, но после критики оппозиции и общественных организаций глава республики Юнус-Бек Евкуров отозвал законопроект. Критики законопроекта отмечают, что в нём не названы основания для обязательного проведения референдума, но названы вопросы, которые выносить на референдум нельзя.

В октябре в Магасе проходили массовые акции протеста против соглашения о границе между Чечнёй и Ингушетией, которое 26 сентября заключили главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров. Жители Ингушетии выступили против решения передать Чечне земли в Сунженском районе и против того, что это решение не согласовали с населением.