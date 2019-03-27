В Ингушетии митингующие перекрыли участок федеральной трассы (ВИДЕО)

Митингующие в Ингушетии перекрыли участок федеральной трассы Ростов-на-Дону — Баку, видеозапись с места происшествия публикует телеграм-канал Baza.

«Сейчас около тысячи человек пришли на трассу, перекрыли её. Сюда уже приехала полиция, ОМОН, несколько автозаков. Столкновений между нами и сотрудниками полиции нет. Мы требуем, чтобы глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров ушёл в отставку», — рассказал активист Малик Бутаев, журналист РИА «Дербент».

По его словам, после того как утром между силовиками и активистами произошло столкновение, организаторы митинга стали призывать всех разойтись по домам. Однако активисты разделились — часть решила временно свернуть акцию протеста, другие отправились перекрывать федеральную трассу. Активист также сообщил, что участникам акции «глушат» интернет и связь.

Кроме того, по словам Бутаева, ранее появившаяся информация о том, что ингуши отправились к границе с Чечнёй, не соответствует действительности.

Напомним, акция протеста началась в Магасе 26 марта, её причиной стало принятие закона «О референдуме Республики Ингушетия», позволяющего менять границы республики без проведения референдума.

Акция была согласована на один день, но участники отказались расходиться по домам, из-за этого между митингующими и силовиками произошли столкновения. Судя по многочисленных видеозаписям, протестующие бросали в стражей порядка бутылками, роняли железные ограждения, силовики в ответ избивали протестующих резиновыми дубинками.

По данным проекта Baza, столкновение началось после того, «как митингующие попытались рано утром прорваться в здание местного телевидения — ГТРК. По словам участников, они хотели предать огласке то, что происходит в регионе».