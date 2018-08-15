В день проведения «Марша матерей» следствие попросило отпустить Павликову и Дубовик под домашний арест

Следствие обратилось с ходатайством в Дорогомиловский районный суд Москвы с просьбой отпустить под домашний арест обвиняемых по делу «Нового величия» Анну Павликову и Марию Дубовик, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Максима Пашкова. По данным «Новой газеты», ходатайство подал ведущий следователь по делу «Нового величия». Слушание должно состояться завтра.

Сегодня в Москве запланировано проведение акции «Марш матерей» с требованием освободить из СИЗО 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Участники планируют собраться в 19:00 у Новопушкинского сквера и пройти с игрушками в руках к зданию Верховного суда на Поварской.

Сегодня утром одному из организаторов «Марша» актрисе Яне Трояновой передали предостережение прокуратуры о недопустимости нарушения закона в связи с акцией, которая не согласована с властями. Аналогичное предостережение получила сегодня и журналистка Анна Наринская, которая тоже является организатором акции.

Десять активистов движения «Новое величие» обвиняются в организации экстремистского сообщества. В марте Дорогомиловский суд Москвы отправил их под арест. Обвиняемые утверждают, что одним из лидеров «Нового величия» был человек, внедрившийся туда для передачи информации полицейским. За время нахождения под стражей состояние здоровья двух фигуранток — Анны Павликовой и Марии Дубовик — серьёзно ухудшилось. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов призывали отпустить девушек из СИЗО. Суд продлил им срок содержания под стражей.