Организатор «Марша матерей» Яна Троянова получила предостережение прокуратуры

Московские полицейские пришли в квартиру актрисы Яны Трояновой, которая является одним из организаторов «Марша матерей», и передали предостережение прокуратуры о недопустимости нарушения закона в связи с сегодняшней акцией. Об этом в Twitter сообщил политик Алексей Навальный, отмечая, что самой актрисы дома не было и предостережение передали её супругу режиссёру Василию Сигареву.

Сегодня утром в квартиру актрисы Яны Трояновой пришёл уголовный розыск. Яны дома не было, но её мужу - режиссеру Василю Сигареву - вручили ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРОКУРОРА по поводу сегодняшнего "Марша Матерей". Вот такими "полезными делами" занята полиция. Нашли семью экстремистов. pic.twitter.com/0emUjn9AEW — Alexey Navalny (@navalny) 15 августа 2018 г.

В предостережении сказано, что «Марш матерей» не согласован, а организаторы не подавали в правительство Москвы заявку на проведение акции, поэтому Яне Трояновой грозит административная и уголовная ответственность «в случае нарушения требований действующего законодательства».

Напомним, на 15 августа в Москве запланирован «Марш матерей» с требованием освободить из СИЗО арестованных по делу «Нового величия» 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Участники планируют собраться в 19:00 у Новопушкинского сквера и пройти с игрушками в руках к зданию Верховного суда на Поварской.

Десять активистов движения «Новое величие» обвиняются в организации экстремистского сообщества. В марте Дорогомиловский суд Москвы отправил их под арест. Обвиняемые утверждают, что одним из лидеров «Нового величия» был человек, внедрившийся туда для передачи информации полицейским. За время нахождения под стражей состояние здоровья двух фигуранток — Анны Павликовой и Марии Дубовик — серьёзно ухудшилось. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов призывали отпустить девушек из СИЗО. Суд продлил им срок содержания под стражей.