В Москве пройдёт «Марш матерей» в поддержку фигуранток дела «Нового величия»

15 августа в Москве состоится «Марш матерей» с требованием освободить из СИЗО арестованных по делу «Нового величия» 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик, сообщают организаторы в Facebook. Участники планируют собраться в 19:00 у Новопушкинского сквера и пройти с игрушками в руках к зданию Верховного суда на Поварской. Акция не согласована с властями Москвы.

«Мы призываем присоединиться к нам всех матерей, которым небезразлично будущее наших детей. Любая из нас знает, что восемнадцатилетний человек очень мало отличается от, например, двенадцатилетнего. Что его легко увлечь, обмануть, спровоцировать. В этом смысле подростки и совсем молодые люди в зоне риска, потому что они доверчивые и восторженные. Дело "Нового величия" может повториться. Все наши дети — прекрасный материал для подобных дел, сконструированных органами для собственных целей», — пишут организаторы марша.

Десять активистов движения «Новое величие» обвиняются в организации экстремистского сообщества. В марте Дорогомиловский суд Москвы отправил их под арест. Обвиняемые утверждают, что одним из лидеров «Нового величия» был человек, внедрившийся туда для передачи информации полицейским. За время нахождения под стражей состояние здоровья двух фигуранток — Анны Павликовой и Марии Дубовик — серьёзно ухудшилось. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов призывали отпустить девушек из СИЗО. Суд продлил им срок содержания под стражей.

Организаторы марша призывают изменить меру пресечения девушкам на домашний арест.