Суд продлил арест 18-летней фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой

Накануне вечером судья Дорогомиловского районного суда Москвы продлила на месяц арест 18-летней фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой. Ходатайство о продлении ареста подал следователь, прокурор его поддержал.

«Павликова сильно болеет. Есть все справки, грамоты и поручительства. Её отец — ветеран Афганистана. У матери — инвалидность. Я устала говорить в правовом поле, скажу как человек: ребенок умирает!» — цитирует адвоката Ольгу Карлову «Медуза».

В коридоре суда Анну Павликову ждала сотня людей. Когда конвой выводил девушку из зала, собравшиеся кричали: «Позор!» и «Убийцы!»

Анна Павликова находится в СИЗО с марта. Она стала одним из девяти фигурантов дела движения «Новое величие», активистов которого обвиняют в создании экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ). В материалах дела указано, что члены организации «оппозиционно относятся к органам государственной власти, в том числе к президенту Владимиру Путину». Адвокат Максим Пашков предположил, что один из участников объединения Руслан Д. был штатным сотрудником ФСБ, который проходит по делу свидетелем. Якобы сотрудник ФСБ намеренно участвовал в создании общества, чтобы затем его изобличить. Всего в деле девять фигурантов: семь участников «Нового величия» находятся в СИЗО, ещё двое — под домашним арестом.

В изоляторе у девушки ухудшилось здоровье. Перевести её под домашний арест просили глава СПЧ Михаил Федотов и уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова.