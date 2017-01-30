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02 Фев 2017 17:08 | Метки: Новости, Общество

«У чиновников всё в порядке, но не поленитесь выслушать нас!» Родители первоклассников рассказали свою версию ночного зачисления детей в школы

После сообщения тагильских чиновников от образования, что в этом году удалось избежать ажиотажа во время начала записи детей в 1-й класс, родители обрушились с критикой всего процесса в ночь на 1 февраля.

«Как родитель первоклассника хочу сказать, что сайт работал отвратительно! Может, в управление образования и поступали заявки, и по их данным всё в порядке. Но не поленитесь выслушать родителей, а не только "добросовестных" чиновников. Сайт управления образования завис с первых секунд, и работать с ним можно стало только ближе к двум часам ночи. Госуслуги также страшно зависали, и, более того, в них была программная ошибка – не давали зарегистрироваться, если ребёнку на момент подачи заявления нет шести лет и шести месяцев. Ситуация ничем не отличалась от Екатеринбурга, просто люди там эту тему обсуждают более интенсивно, а СМИ не замалчивают!» – рассказал АН «Между строк» читатель.  

«Мы с мужем ещё до 12 часов ночи приготовили два компьютера и планшет, чтобы ребёнка записать в Политехническую гимназию. Открыли и портал образовательных услуг, и сайт госуслуг. В первые же секунды сайты начали плохо грузиться, а потом и вовсе стали выдавать ошибки на страницах. Бывало, что сайт начинал работать, я начинала заполнять заявление, а сайт снова падал. В итоге нам удалось зарегистрировать ребёнка только в 01.58, с телефона. Некоторые родители до 4 часов утра не могли заявление отправить. А уже в час ночи возле Политехнической гимназии начала формироваться очередь. Когда я приехала туда в 8.30 с документами, то была уже 55-й. Сейчас ни я, ни другие родители даже не знаем, попали мы вообще в гимназию или нет. Регистрационный номер нам сказать не смогли», – рассказала Анна, мама будущего первоклассника.

По словам начальника управления образования Игоря Юрлова, регистрационный номер должны сообщить родителям в течение трёх дней после подачи документов на приём.

«Там первоочерёдники – льготники. Все остальные будут выставлены по мере поступления заявлений», – отметил чиновник.

Напомним, приём заявлений в первый класс для детей, проживающих в микрорайоне школ Нижнего Тагила, продолжится до 30 июня. С 1 июля по 5 сентября на места, оставшиеся свободными, будет объявлен набор детей из других районов. Список адресов, которые закреплены за образовательными учреждениями, опубликован на сайте управления образования. Родители могут подать заявку на зачисление в первый класс тремя способами: обратившись в саму школу, через многофункциональные центры (МФЦ), а также портал государственных услуг. 

С 1 февраля в управлении образования начала работать «горячая линия» по приёму детей в 1-й класс: 41-30-25 и 41-30-26 (с 15.00 до 17.00). 

По предварительным данным, в этом году порог образовательных учреждений переступят более 4 690 первоклассников.

В 2016 году мэрия Нижнего Тагила нарушила правила электронного приёма первоклассников. Администрация объявила о начале приёма заявок в Политехническую гимназию с 8 часов утра, в том числе через Единый портал госуслуг и сайт управления образования Нижнего Тагила. При попытке отправить документы онлайн до назначенного времени – хотя бы на минуту ранее 8:00 – школы браковали заявки. Как выяснило АН «Между строк», действия руководителей учебных заведений были незаконными. Как и в Екатеринбурге, запись в школы через интернет в Тагиле должна была начаться ровно в полночь. Ленинская прокуратура, проведя проверку процедуры зачисления в школы, выявила нарушение прав 38 детей, которым было отказано в поступлении в первый класс. В итоге Политехнической гимназии пришлось расширить список «свободных мест» с 75 до 100 и ввести дополнительный первый класс.

Агентство новостей «Между строк»

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