Тагильский трамвай обойдётся городскому бюджету в 143 млн рублей в год. Это на 15 млн рублей больше, чем годом ранее

Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на обслуживание 8 трамвайных маршрутов в период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2023 года. Общая начальная сумма контракта составляет 287,4 млн рублей. В этот раз стоимость тагильского трамвая за один год обойдётся городскому бюджету на 12% дороже, чем в прошлом.

Согласно документации на сайте госзакупок, на каждом из трамвайных маршрутов подрядчик должен обеспечить наличие низкопольных вагонов. Салоны трамваев должны быть оборудованы комплексом видеонаблюдения, автоматизированным контролем оплаты проезда и оснащены спутниковой навигацией.

В сентябре прошлого года акционерное общество «Уралтрансмаш» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») заключило контракт на сумму 112 млн рублей на поставку трёх низкопольных трамваев модели 71-415 в Нижний Тагил.

С тех пор новые модели трамваев неоднократно ломались и сходили с рельсов. Так, 17 декабря новый трамвай выехал на свой первый маршрут и сломался. У вагона отвалился декоративный щиток, закрывающий тележку. А днём 6 апреля возле Лисьей горы такой же трамвай сошёл с рельсов, из-за чего движение в районе оказалось парализовано примерно на час.

В начале января 2021 года тагильчане стали заложниками неподготовленной трамвайной инфраструктуры. Из-за морозов два дня подряд случались аварии на подстанцях: в первый день движения рельсового транспорта не было в центре города, во второй — на Вагонке.

Недавно стало известно, что отбывающие наказание в исправительном центре при ИК-6 Нижнего Тагила женщины, осуждённые по тяжёлым статьям УК РФ, работают кондукторами МУП «Тагильский трамвай». За хорошую дисциплину суд разрешил им отбывать наказание вне колонии.