«Убийцы, наркоторговцы и мошенники». В Нижнем Тагиле заключённые работают кондукторами в трамвае

В Нижнем Тагиле отбывающие наказание в исправительном центре при ИК-6 женщины, осуждённые по тяжёлым статьям УК РФ, работают кондукторами МУП «Тагильский трамвай». Как пояснил АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, за хорошую дисциплину суд разрешил им отбывать наказание вне колонии.

Исправительный центр для женщин, переведённых из колоний на принудительные работы, открылся в конце декабря прошлого года. Сам центр напоминает общежитие. Там есть кухня, холодильники, бытовая техника. Осуждённые сами себе готовят еду и работают за территорией центра. Руководство центра заключает договоры о сотрудничестве с организациями города. На сегодняшний день около 10 заключённых работают кондукторами в тагильских трамваях, столько же заняты на дорожных работах и двое устроены дворниками.

«Сейчас в центре отбывают наказание около 30 осуждённых. От работодателей жалоб не поступало. Кондукторы работают с деньгами и прекрасно понимают, что может быть, если что-то случится. Берут работодатели таких женщин, они работают, и ничего удивительного здесь нет. Цель таких работ — максимально социализировать этих людей», — прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН.

По словам Левченко, в тагильских организациях работают осуждённые в том числе за убийство, наркоторговлю и мошенничество.