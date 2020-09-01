«Уралтрансмаш» подписал контракт на поставку трамваев в Нижний Тагил

Акционерное общество «Уралтрансмаш» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») заключило контракт на сумму 112 млн рублей на поставку трёх низкопольных трамваев модели 71-415 в Нижний Тагил, сообщает пресс-служба компании.

«Сотрудничество "Уралтрансмаша" и Нижнего Тагила началось 18 лет назад, за это время мы поставили городу 73 трамвая нашего производства. Вагон 71-415 — один из наиболее современных и комфортных в России. Жители Нижнего Тагила теперь смогут оценить преимущества полностью низкопольного транспорта», — рассказал коммерческий директор АО «Уралтрансмаш» Алексей Серков.

Односекционный вагон 71-415 — базовая модель линейки низкопольных трамваев. При его разработке учтены пожелания пассажиров и специалистов эксплуатирующих организаций. Для трамвая изготовлена поворотная тележка с двойным рессорным подвешиванием, не имеющая российских аналогов. Кабина водителя и пассажирский салон оснащены кондиционерами и системой обогрева. Вагон оборудован информационной системой, а также системами навигации и видеонаблюдения с функцией видеорегистрации. В трамвае установлена современная медиасистема для демонстрации схемы движения по маршруту для слабослышащих пассажиров и трансляции динамической рекламы с помощью цветных ЖК-мониторов.

Трамвай полностью отвечает требованиям программы «Доступная среда»: удобен вагон в том числе и для маломобильных групп населения, людей пожилого возраста и пассажиров с детьми. Максимальная вместимость вагона — 190 человек. Срок службы — не менее 30 лет.

Напомним, ранее мэр Владислав Пинаев договорился с гендиректором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым и свердловским губернатором Евгением Куйвашевым о запуске в Нижнем Тагиле в 2020 году трёх новых низкопольных трамваев ещё в 2019 году. Договорённости были достигнуты в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Трамваи, по словам разработчиков из «Уралтрансмаша», не имеют аналогов в России и за рубежом и наиболее приспособлены для создания доступной среды.