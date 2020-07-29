Мэрия Нижнего Тагила закупит для города три новых низкопольных трамвайных вагона

Тагильская администрация ищет компанию-подрядчика для поставки трёх новеньких трамвайных вагонов для города почти за 112 млн рублей. Электронный конкурс объявлен на официальном сайте госзакупок. Победителя торгов планируется определить в начале августа. Средства на обновление трамвайного парка уже предусмотрены в бюджете Нижнего Тагила, пояснили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

В конкурсной документации отмечается, что вагоны должны быть низкопольными, развивать скорость не менее 75 км/час, иметь USB-разъёмы для зарядки телефонов и камеры видеонаблюдения. Кроме того, они должны быть выпущены не ранее 2019 года. Новые вагоны доставят в двух комплектациях с максимальной вместимостью для каждой 180 человек.

«Они более удобные, соответствуют всем современным требованиям доступной среды, — отметил директор МУП “Тагильский трамвай” Игорь Темнов. — Технические характеристики трамваев включают откидные рампы с противоскользящим покрытием для посадки пассажиров с ограниченными физическими возможностями и родителей с детскими колясками. В салоне предусмотрено место для размещения колясок с устройством для их крепления во время движения, кнопки звуковой двухсторонней связи с водителем».

Вагоны доставят в Нижний Тагил в течение трёх месяцев со дня подписания контракта.

Напомним, мэр Владислав Пинаев договорился с гендиректором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым и свердловским губернатором Евгением Куйвашевым о запуске в Нижнем Тагиле в 2020 году трёх новых низкопольных трамваев ещё в 2019 году. Договорённости были достигнуты в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Трамваи, по словам разработчиков из «Уралтрансмаша» (входит в УВЗ), не имеют аналогов в России и за рубежом и наиболее приспособлены для создания доступной среды.