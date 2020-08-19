Нижний Тагил купит у «Уралвагонзавода» три новых низкопольных трамвая

Екатеринбургское АО «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») поставит в Нижний Тагил три новых низкопольных трамвая модели 71-415. Компания стала единственным участником тендера с максимальной стоимостью 111 млн 780 тысяч рублей, сообщает ИА «Все новости». Деньги на обновление подвижного состава выделены из регионального бюджета.

Трамвайный парк пополнят два состава по 36,2 млн рублей и один вагон за 39,2 млн рублей. Полностью низкопольные вагоны могут развивать скорость не менее 75 км/ч, имеют USB-разъёмы для зарядки телефонов и камеры видеонаблюдения.

«Они более удобные, соответствуют всем современным требованиям доступной среды, — отмечал ранее директор МУП “Тагильский трамвай” Игорь Темнов. — Технические характеристики трамваев включают откидные рампы с противоскользящим покрытием для посадки пассажиров с ограниченными физическими возможностями и родителей с детскими колясками. В салоне предусмотрено место для размещения колясок с устройством для их крепления во время движения, кнопки звуковой двухсторонней связи с водителем».

На сегодняшний день подвижной состав МУП «Тагильский трамвай» включает 110 вагонов. Каждый день на линию выходит 60. За последние несколько лет в рамках технического перевооружения на предприятии обновлено 65 процентов трамвайных вагонов и проведена модернизация всех существующих подстанций.

Напомним, мэр Владислав Пинаев договорился с гендиректором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым и свердловским губернатором Евгением Куйвашевым о запуске в Нижнем Тагиле в 2020 году трёх новых низкопольных трамваев ещё в 2019 году. Договорённости были достигнуты в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Трамваи, по словам разработчиков из «Уралтрансмаша», не имеют аналогов в России и за рубежом и наиболее приспособлены для создания доступной среды.