Тагильчане жалуются на беспорядок после вырубки леса компанией «Южлес» в районе Горзеленхоза

Представитель организации инвалидов «Новые возможности» в Нижнем Тагиле Ирина Петрова выразила претензии компании «Южлес», которая занимается вырубкой леса в районе Горзеленхоза. Женщина считает, что подрядчик не устранил последствия своей деятельности, не очистил лесосеки от древесины и порубочных остатков.

«Вчерашняя прогулка по тропе здоровья "Валегин бор" подарила большую радость. Ребята получили новые впечатления от общения с природой, испытали чувство благодарности за щедрые дары нашему любимому лесу. Не зря мы его отстаивали, защищали от варварских вырубок! Кстати, подрядчики, вопреки тому, что ответила природоохранная прокуратура, проводившая проверку, так и не устранили последствия своей деятельности: старая просека завалена ветками, часть порубленных деревьев не вывезена», — высказалась женщина в соцсетях.

С 2020 года в Нижнем Тагиле действует тропа здоровья «Валёгин бор», проект был создан при поддержке Фонда президентских грантов. Реализация комплекса услуг направлена на повышение качества жизни людей с психическими расстройствами и расстройствами поведения.

Напомним, в апреле 2021 года тагильчане возмутились вырубкой лесов в районе Горзеленхоза. Согласно документам, на территории проводится противопожарное обустройство лесов: изготовление и установка предупредительных аншлагов, расчистка квартальных просек от древесно-кустарниковой растительности и поросли, а также проходные рубки, которые выполняются в целях создания благоприятных условий для роста здоровых деревьев, увеличения их прироста, продолжения формирования структуры насаждений. Но местные жители посчитали, что компания «Южлес» могла превысить количество разрешённых для вырубки сосен, поэтому обратились в СМИ и прокуратуру. После проверки Нижнетагильская природоохранная прокуратура выявила нарушения при рубке леса и потребовала приостановить работы подрядчика и расторгнуть муниципальный контракт. Владелец компании «Южлес» Илья Силяев рассказал, что не согласен с результатами проверки. По его мнению, договор выполняется добросовестно, на законной основе и никаких оснований для его расторжения нет.

Директор компании «Южлес» Илья Силяев заявил журналисту АН «Между строк», что прокомментирует ситуацию позже.