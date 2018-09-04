Свердловское управление СКР обжаловало решение прокуратуры по делу Новикова

Свердловское управление СКР обжаловало постановление о возврате следствию уголовного дела против шансонье Александра Новикова и бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова о хищении денег пайщиков «Бухты Квинс», со ссылкой на источник в ведомстве пишет Znak.com.

По словам собеседника издания, следователи направили свой протест по этому вопросу на имя прокурора области Сергея Охлопкова. СК настаивает на том, что следствие по делу проведено должным образом, доказательства вины обвиняемых собраны и у надзорного ведомств не было веских оснований отказать в передаче материалов в суд.

Напомним, Новиков и Шилиманов, а также их бывшая помощница Лариса Ассонова обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»). По версии следствия, в 2008 году ООО «Группа Компаний "Домбери"», в число учредителей которой входил Новиков, начало строительство комплекса малоэтажных домов в поселке Изоплит. Спустя два года стройка остановилась и возобновилась только в 2015 году.

По мнению следователей, суммарно Новиков, Шилиманов и Ассонова своими действиями нанесли ущерб в 54 млн рублей.

15 августа свердловское управление СКР направило обвинительное заключение по делу Новикова — Шилиманова в прокуратуру на утверждение, однако материалы вернулись из надзорного ведомства. В прокуратуре посчитали, что следствие не смогло выстроить чёткой системы доказательств вины Новикова и Шилиманова. Кроме того, ведомство обратило внимание на ряд несоответствий в цифрах — расходы на строительство в сумме с похищенным (141,6 млн рублей) превышают сумму собранных средств (133,85 млн рублей). И отметило, что следствие не проверило версию о возможном оговоре Новикова и Шилиманова со стороны Ассоновой.

Председатель ПЖСК «Бухта Квинс» Зиля Булатова заявила, что, если артист избежит ответственности по уголовному делу о хищении у них денег, пайщики от отчаяния готовы устроить акт самосожжения. В ответ шансонье пожелал смерти пайщикам коттеджного посёлка «Бухта Квинс». С 31 августа пайщики ПЖСК «Бухта Квинс» пикетируют прокуратуру Свердловской области.