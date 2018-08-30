«Лучше сразу на кол, лучше осиновый»: бард Александр Новиков жёстко высказался о пайщиках «Бухты Квинс»

Бард Александр Новиков в Facebook жёстко прокомментировал заявление председателя кооператива «Бухта Квинс» Зили Булатовой о готовности людей устроить акт самосожжения, если артист избежит ответственности по уголовному делу о хищении у них денег, пишет Znak.com.

«Очень правильное решение. Но затратное — нужен керосин, спички, огнетушитель. Лучше сразу на кол, желательно осиновый. А ещё лучше — в выгребную яму, о которой она так сильно печётся. Вместе с 96 томами заказного состряпанного дела. Не томите, люди очень ждут», — написал Новиков на своей странице в соцсети.

Напомним, 28 августа стало известно, что прокуратура вернула следствию уголовное дело шансонье Александра Новикова и его делового партнёра бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Причиной стало отсутствие доказательств вины Новикова и Шилиманова.

Бизнес-партнёров обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»). В числе обвиняемых, помимо Новикова и Шилиманова, также была их экс-помощница Лариса Ассонова, которая свою вину полностью признала и сотрудничала со следствием.

Следствие считает, что от действий обвиняемых пострадали 65 пайщиков и само юридическое лицо — ПЖСК «Бухта Квинс». Суммарно Новиков, Шилиманов и Ассонова своими действиями нанесли им ущерб в 54,3 млн рублей.