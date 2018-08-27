Дело барда Новикова по «Бухте Квинс» направлено в прокуратуру

Следственное управление СКР по Свердловской области передало в прокуратуру региона обвинительное заключение по уголовному делу известного шансонье Александра Новикова и его делового партнёра, бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, о хищении денег пайщиков «Бухты Квинс», со ссылкой на близкий к следствию источник пишет Znak.com. Ведомству предстоит принять решение либо о передаче дела в суд, либо о его возвращении следствию.

Информацию о передаче дела в прокуратуру косвенно подтвердила председатель ПЖСК «Бухта Квинс» Зиля Булатова. По её словам, пайщики также сейчас ждут, какое решение примет по этому делу прокуратура.

Пресс-секретарь СУ СКР Александр Шульга воздержался от комментариев. В пресс-службе прокуратуры региона обещали дать информацию по делу «Бухты Квинс» чуть позже.

Напомним, Александру Новикову и Михаилу Шилиманову вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»). По версии следствия, в 2008 году ООО «Группа Компаний "Домбери"», в число учредителей которой входил Новиков, начало строительство комплекса малоэтажных домов в посёлке Изоплит Екатеринбурга. Через два года стройка остановилась, её возобновили в 2015 году. В том же году ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело о хищении средств пайщиков ЖСК «Бухта Квинс». Обвиняемыми по делу проходят Александр Новиков и Михаил Шилиманов, а также их бывшая помощница Лариса Ассонова.

30 июля Новиков в Facebook написал, что строительство посёлка наконец-то завершено и департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области подписал заключение о соответствии построенного объекта.