Шансонье Александр Новиков объявил о завершении строительства «Бухты Квинс»

Шансонье Александр Новиков, вместе с бывшим замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым попавший под следствие из-за хищения денег пайщиков «Бухты Квинс», заявил о том, что строительство посёлка завершено и началось оформление документов, пишет Znak.com.

«Проблемы "Бухты Квинс" больше не существует. Дома достроены и сданы. Сегодня департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области подписал заключение о соответствии построенного объекта», — написал музыкант в Facebook.

Председатель ПЖСК «Бухта Квинс» Зиля Булатова, выступающая оппонентом Новикову, в целом подтвердила данную информацию. По её словам, сейчас необходимо будет получить в Министерстве строительства Свердловской области ключевой документ — разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«Думаю, что реально на стройке "соплей" и недоделок осталось ещё прилично. Мы не знаем, например, что там с выгребной ямой. Так что понадобится время, чтобы довести это ещё до ума и пройти приёмочную комиссию. Но, несмотря на все эти опасения, происходящее нас радует и вселяет уверенность, что в сентябре мы что-нибудь уже да получим там», — заявила Булатова.

При этом она уверена, что сегодняшнее заявление Новикова неслучайно.

«Я просто уверена, что всё это завязано на одну дату — на 1 августа. День, до которого Новикову и Шилиманову ограничили срок знакомства с материалами уголовного дела», — пояснила Булатова.

Напомним, строительство комплекса малоэтажных домов в поселке Изоплит на восточном берегу озера Шарташ в Екатеринбурге началось в 2008 году. Через два года стройка остановилась, её пытались возобновить в 2015 году. Однако в том же году ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело о хищении средств пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»). Позже материалы дела были переданы в следственное управление СКР по Свердловской области. Обвиняемыми по делу проходят Александр Новиков и Михаил Шилиманов. Вскоре после этого Александр Новиков собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что инвестор для завершения проекта «Бухта Квинс» найден и он будет закончен. 21 мая этого года шансонье в своём Instagram писал, что люди скоро смогут заселиться в дома в «Бухте Квинс». На 29 мая жилой комплекс был построен более чем на 95%.

На данный момент следствие по уголовному делу завершено. Новиков и Шилиманов знакомятся с материалами. 18 июля стало известно, что срок ознакомления им ограничили до 1 августа.