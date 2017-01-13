Александр Новиков нашёл инвесторов для завершения строительства посёлка «Бухта Квинс»

Строительство коттеджного посёлка «Бухта Квинс» под Екатеринбургом может возобновиться благодаря найденным бардом Новиковым инвесторам. В проект готов вложиться знакомый музыканта бизнесмен Алибек Исаев, пишет ИА Regnum.

Проживающий в Дубае российский предприниматель Алибек Исаев выразил готовность поучаствовать в постройке объектов посёлка.

«Александр Васильевич [Новиков] – мой друг. Я знаю ситуацию с "Бухтой Квинс" в общих чертах, но уверен, что вины Александр Васильевича ни в чём нет. Мы готовы проинвестировать под его имя столько, сколько нужно, чтобы закрыть все вопросы по этому делу», – заявил Алибек Исаев.

Напомним, строительство коттеджного посёлка началось в 2008 году. Финансирование осуществляли ООО Группа Компаний «Домбери» и кооператив «Бухта Квинс». В 2011 году строительство объекта, который должен был быть сдан к 2012 году, прекратилось из-за отсутствия средств. В итоге пайщики кооператива остались без дач и денег. Речь идёт о вложивших порядка 150 миллионов рублей 65 участниках коттеджного кооператива «Бухта Квинс».

В декабре 2016 года по делу «Бухты Квинс» правоохранители задержали подозреваемых и предъявили им обвинения в мошенничестве.

Ими стали бизнес-партнёры бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и Александр Новиков. Они были отправлены под домашний арест, но вскоре обжаловали решение суда и остались под подпиской о невыезде.

В начале 2017 года стало известно, что Александр Новиков отправился в Объединённые Арабские Эмираты. Цель поездки руководителя театра эстрады до последних событий оставалась неизвестной и вызвала много кривотолков.

Агентство новостей «Между строк»