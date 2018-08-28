Прокуратура отказалась передавать дело барда Новикова по «Бухте Квинс» в суд

Свердловская прокуратура вернула следствию обвинительное заключение по уголовному делу шансонье Александра Новикова и его делового партнёра, бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, о хищении денег пайщиков «Бухты Квинс», со ссылкой на близкий к следствию источник пишет Znak.com.

По словам собеседника издания, мотивировочная часть решения ведомства станет известна, когда документы, отправленные почтой, дойдут до следственного органа.

Напомним, Александру Новикову и Михаилу Шилиманову инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»). По версии следствия, в 2008 году ООО «Группа Компаний „Домбери“», в число учредителей которой входил Новиков, начало строительство комплекса малоэтажных домов в поселке Изоплит Екатеринбурга. Спустя два года стройка остановилась и возобновилась только в 2015 году. В том же году ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело о хищении средств пайщиков ЖСК «Бухта Квинс». Позже материалы дела были переданы в следственное управление СКР. Обвиняемыми по делу проходят Александр Новиков и Михаил Шилиманов, а также их бывшая помощница Лариса Ассонова. Ассонова свою вину полностью признала и сотрудничала со следствием. Суд суммарно назначил ей наказание 4 года лишения свободы.

30 июля Новиков в Facebook написал, что строительство посёлка наконец-то завершено и департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области подписал заключение о соответствии построенного объекта.