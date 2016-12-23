В Екатеринбурге суд поместил барда Александра Новикова под домашний арест

Уральского шансонье Александра Новикова, обвинённого в мошенничестве при строительстве клубного посёлка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге, по ходатайству следователей заключили под домашний арест. За ходом судебного заседания следил портал E1.ru.

Дело музыканта рассматривалось судьёй Верх-Исетского районного суда Виталием Андросовым. Бард явился на судебное заседание почти на час позже. Новиков не признал вины и заявил, что дело сфабриковано.

«Не страшна тюрьма, страшно бесчестие!» – ответил Александр Новиков на вопрос журналиста о том, боится ли шансонье ареста.

Решением суда, одобрившего ходатайство следователей, музыкант Александр Новиков помещён под домашний арест.

В отсутствие Новикова суд рассмотрел вопрос о заключении под стражу другого фигуранта дела – экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Бывшего чиновника решено оставить под стражей до 18 февраля.

Напомним, 22 декабря Александру Новикову предъявили обвинение по уголовному делу о недостроенном клубном посёлке «Бухта Квинс» в столице Урала. Барда подозревают в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Застройщиком клубного коттеджного посёлка «Бухта Квинс» выступала компания «Дигитал-ай», соучредителями которой были Александр Новиков, его сын Игорь Новиков и ООО «ФМБ». Пайщики так и не построенного посёлка также присутствовали на судебном процессе и продолжают акции с требованиями сурового наказания за мошенничество с их деньгами.

Строительство клубного посёлка «Бухта Квинс» из 56 домовладений началось в 2008 году в посёлке Изоплит на территории в 4,6 га на участке, находившемся в собственности шансонье Александра Новикова. Завершить строительство планировалось в 2012 году. Финансирование строительства осуществлялось из средств созданного ООО «Группа компаний «Домбери» потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс». Членами кооператива стали 65 пайщиков с общей суммой взносов более 150 млн руб. В 2011 году строительные работы были приостановлены. В ноябре прошлого года областная прокуратура по заявлениям пайщиков возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»).

Агентство новостей «Между строк»