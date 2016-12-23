Сегодня: Сб, 24 Декабря, 2016 | USD 60.85 руб. 0.15   EUR 63.54 руб. 1.46   | -9 °C
23 Дек 2016 17:53 | Метки: Новости, Свердловская область

В Екатеринбурге суд поместил барда Александра Новикова под домашний арест

Уральского шансонье Александра Новикова, обвинённого в мошенничестве при строительстве клубного посёлка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге, по ходатайству следователей заключили под домашний арест. За ходом судебного заседания следил портал E1.ru.

Дело музыканта рассматривалось судьёй Верх-Исетского районного суда Виталием Андросовым. Бард явился на судебное заседание почти на час позже. Новиков не признал вины и заявил, что дело сфабриковано.

«Не страшна тюрьма, страшно бесчестие!» – ответил Александр Новиков на вопрос журналиста о том, боится ли шансонье ареста.

Решением суда, одобрившего ходатайство следователей, музыкант Александр Новиков помещён под домашний арест.

В отсутствие Новикова суд рассмотрел вопрос о заключении под стражу другого фигуранта дела – экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Бывшего чиновника решено оставить под стражей до 18 февраля.

Напомним, 22 декабря Александру Новикову предъявили обвинение по уголовному делу о недостроенном клубном посёлке «Бухта Квинс» в столице Урала. Барда подозревают в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Застройщиком клубного коттеджного посёлка «Бухта Квинс» выступала компания «Дигитал-ай», соучредителями которой были Александр Новиков, его сын Игорь Новиков и ООО «ФМБ». Пайщики так и не построенного посёлка также присутствовали на судебном процессе и продолжают акции с требованиями сурового наказания за мошенничество с их деньгами.

Строительство клубного посёлка «Бухта Квинс» из 56 домовладений началось в 2008 году в посёлке Изоплит на территории в 4,6 га на участке, находившемся в собственности шансонье Александра Новикова. Завершить строительство планировалось в 2012 году. Финансирование строительства осуществлялось из средств созданного ООО «Группа компаний «Домбери» потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс». Членами кооператива стали 65 пайщиков с общей суммой взносов более 150 млн руб. В 2011 году строительные работы были приостановлены. В ноябре прошлого года областная прокуратура по заявлениям пайщиков возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»).

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • В Екатеринбурге суд поместил барда Александра Новикова под домашний арест

Рекомендуемые новости:

64x64
23.Дек.16 10:06 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-10: новые «Ёлки 5», World Snowboard Day и рождественский аукцион

О том, чем заняться со 23 по 25 декабря
64x64
22.Дек.16 22:07 | Комментарии: 0

Пострадавшая в лесу под Нижним Тагилом женщина заявила об угрозах и ссоре с охотником перед «случайным» выстрелом (ФОТО)

64x64
22.Дек.16 17:58 | Комментарии: 0

«На срок уже наговорили». Депутаты Нижнего Тагила попросят прокуратуру и полицию проверить деятельность агентства Ленды из-за пропавших бюджетных миллионов

Лента новостей

«С таким отношением у нас всё получится». ХК «Спутник» провёл заключительную игру в этом году «С таким отношением у нас всё получится». ХК «Спутник» провёл заключительную игру в этом году
24.12.2016 | Комментарии: 0
СМИ сообщили о клинической смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова СМИ сообщили о клинической смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова
23.12.2016 | Комментарии: 0
В Екатеринбурге суд поместил барда Александра Новикова под домашний арест В Екатеринбурге суд поместил барда Александра Новикова под домашний арест
23.12.2016 | Комментарии: 0
Свердловская ЖД объявила цену билетов на «Ласточку» с 1 января 2017 года Свердловская ЖД объявила цену билетов на «Ласточку» с 1 января 2017 года
23.12.2016 | Комментарии: 0
Угонщики ливийского самолета отпустили заложников и сдались Угонщики ливийского самолета отпустили заложников и сдались
23.12.2016 | Комментарии: 0
Главу департамента рекламы МУГИСО задержали по подозрению во взяточничестве Главу департамента рекламы МУГИСО задержали по подозрению во взяточничестве
23.12.2016 | Комментарии: 0
В центре Нижнего Тагила на пешеходном переходе сбили женщину В центре Нижнего Тагила на пешеходном переходе сбили женщину
23.12.2016 | Комментарии: 0
Угонщики посадили ливийский самолёт в Мальте и угрожают взорвать его. На борту 118 человек Угонщики посадили ливийский самолёт в Мальте и угрожают взорвать его. На борту 118 человек
23.12.2016 | Комментарии: 0
МОК перепроверит все пробы российских спортсменов с трёх Олимпиад МОК перепроверит все пробы российских спортсменов с трёх Олимпиад
23.12.2016 | Комментарии: 0
«Уралвагонзавод» подвёл итоги 2016 года «Уралвагонзавод» подвёл итоги 2016 года
23.12.2016 | Комментарии: 0

Наркоман устроил гонки с ДПС по международному аэропорту Казани (ВИДЕО)

На Уральском проспекте в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП (ФОТО, ВИДЕО)


Краснодарского активиста арестовали за прикреплённый к бюсту Дзержинского крест Краснодарского активиста арестовали за прикреплённый к бюсту Дзержинского крест
23.12.2016 | Комментарии: 0
«Меня бросили на баррикады». Балыбердин получил премию «Гамбургский счёт» за победу над справедливороссом Бурковым «Меня бросили на баррикады». Балыбердин получил премию «Гамбургский счёт» за победу над справедливороссом Бурковым
23.12.2016 | Комментарии: 0
Reuters: В Милане в перестрелке убит предполагаемый берлинский террорист (ФОТО) Reuters: В Милане в перестрелке убит предполагаемый берлинский террорист (ФОТО)
23.12.2016 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле продлили арест зарезавшему жену и дочь сотруднику ФСБ В Нижнем Тагиле продлили арест зарезавшему жену и дочь сотруднику ФСБ
23.12.2016 | Комментарии: 0
Министерство труда назвало плюсы повышения пенсионного возраста Министерство труда назвало плюсы повышения пенсионного возраста
23.12.2016 | Комментарии: 0
Мэр Нижнего Новгорода открестился от недвижимости в Майами и прошёл детектор лжи Мэр Нижнего Новгорода открестился от недвижимости в Майами и прошёл детектор лжи
23.12.2016 | Комментарии: 0
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн АН «Между строк» Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн АН «Между строк»
23.12.2016 | Комментарии: 0
Травившей своих детей крысиным ядом жительнице Асбеста предъявлено обвинение в двойном убийстве Травившей своих детей крысиным ядом жительнице Асбеста предъявлено обвинение в двойном убийстве
23.12.2016 | Комментарии: 0
Зимний сервис SKODA с выгодой до 25%! Зимний сервис SKODA с выгодой до 25%!
23.12.2016 | Комментарии: 0
Наркоман устроил гонки с ДПС по международному аэропорту Казани (ВИДЕО) Наркоман устроил гонки с ДПС по международному аэропорту Казани (ВИДЕО)
23.12.2016 | Комментарии: 0
В Свердловской области стали значительно больше пить В Свердловской области стали значительно больше пить
23.12.2016 | Комментарии: 0
Замглавы Великого Новгорода подозревают в педофилии Замглавы Великого Новгорода подозревают в педофилии
23.12.2016 | Комментарии: 0
Куйвашев обошёл Мединского и Навального в рейтинге медиаперсон-2016 Куйвашев обошёл Мединского и Навального в рейтинге медиаперсон-2016
23.12.2016 | Комментарии: 0
Россию призвали отменить закон об «иностранных агентах» Россию призвали отменить закон об «иностранных агентах»
23.12.2016 | Комментарии: 0
Компании режиссёра Никиты Михалкова подозревают в хищении почти двух миллиардов рублей Компании режиссёра Никиты Михалкова подозревают в хищении почти двух миллиардов рублей
23.12.2016 | Комментарии: 0
Архив Все новости