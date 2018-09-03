Главу кооператива «Бухта Квинс» облили помётом во время пикета у здания прокуратуры

На председателя ПЖСК «Бухта Квинс» Зилю Булатову, которая вновь вышла с одиночным пикетом к зданию прокуратуры Свердловской области, совершено нападение, со ссылкой на саму Булатову пишет Znak.com.

«Меня облили каким-то дерьмом. По запаху — птичий навоз. Сделал мужчина в капюшоне. Я даже не обратила на самом деле на него внимания. Он выплеснул на меня всё это из ведра, бросил его и убежал», — рассказала Булатова.

Зиля Булатова пикетирует здание прокуратуры с 31 августа — так она выражает несогласие с решением надзорного ведомства, которое отказалось передавать в суд материалы дела против барда Александра Новикова и его бизнес-партнёра Михаила Шилиманова, обвиняемых в хищении средств пайщиков «Бухты Квинс».

Напомним, по версии следствия, в 2008 году ООО «Группа Компаний "Домбери"», в число учредителей которого входил Новиков, начало строительство комплекса малоэтажных домов в посёлке Изоплит Екатеринбурга. Спустя два года стройка остановилась и возобновилась только в 2015 году. В том же году ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело о хищении средств пайщиков ЖСК «Бухта Квинс». Следствие считает, что от действий обвиняемых пострадали 65 пайщиков и само юридическое лицо — ПЖСК «Бухта Квинс». Суммарно Новиков, Шилиманов и их помощница Лариса Ассонова своими действиями нанесли ущерб в 54,3 млн рублей.

15 августа свердловское управление СКР передало в прокуратуру на утверждение текст обвинительного заключения по делу против Новикова и Шилиманова. Однако 27 августа надзорное ведомство вернуло его назад, отказавшись передавать в суд.

Председатель ПЖСК «Бухта Квинс» Зиля Булатова заявила, что, если артист избежит ответственности по уголовному делу о хищении у них денег, пайщики от отчаяния готовы устроить акт самосожжения. В ответ шансонье пожелал смерти пайщикам коттеджного поселка «Бухта Квинс».