Глава кооператива «Бухты Квинс» устроит пикет у здания прокуратуры, вернувшей дело Новикова в СКР

Председатель ПЖСК «Бухта Квинс» Зиля Булатова сегодня в 14 часов намерена выйти с одиночным пикетом к зданию прокуратуры Свердловской области, пишет Znak.com. Так она намерена выразить протест против решения ведомства о возвращении уголовного дела о хищении средств пайщиков «Бухты Квинс» в следственное управление регионального СК.

Напомним, обвиняемыми по делу проходят бард Александр Новиков и его бизнес-партнёр Михаил Шилиманов. По мнению надзорного ведомства, следствие так и не установило доказательств вины Новикова и Шилиманова. Бизнес-партнёров обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»). В 2008 году ООО «Группа Компаний "Домбери"», в число учредителей которого входил Новиков, начало строительство комплекса малоэтажных домов в поселке Изоплит Екатеринбурга. Через два года стройка остановилась, её возобновили только в 2015 году.

15 августа свердловское управление СКР передало в прокуратуру на утверждение текст обвинительного заключения по делу против Новикова и Шилиманова. Однако 27 августа надзорное ведомство вернуло его назад, отказавшись передавать в суд.

Комментируя это решение, председатель ПЖСК «Бухта Квинс» Зиля Булатова заявила, что, если артист избежит ответственности по уголовному делу о хищении у них денег, пайщики от отчаяния готовы устроить акт самосожжения.

В ответ шансонье пожелал смерти пайщикам коттеджного посёлка «Бухта Квинс».