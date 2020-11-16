Свердловский областной суд оставил в силе решение о штрафе ЦГБ №1 Нижнего Тагила на 100 тысяч рублей

Свердловский областной суд оставил в силе решение Дзержинского райсуда о мере наказания для ЦГБ № 1 за несоблюдение противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в августе 2020 года Дзержинский райсуд Нижнего Тагила оштрафовал ЦГБ № 1 на 100 тысяч рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Протокол об административном правонарушении был составлен территориальным отделом Роспотребнадзора. Как пояснили АН «Между строк» в ведомстве, медучреждение нарушило порядок передачи данных в надзорный орган.

«Больница не представила экстренные извещения в отношении 16 граждан, заразившихся COVID-19, в территориальный орган Роспотребнадзора, в отношении одного заболевшего такое извещение было передано несвоевременно. Также лечебное учреждение не предоставило сведений о проведении обязательного медицинского наблюдения и лабораторного обследования на COVID-19 женщины, в отношении которой было вынесено постановление об обязательной изоляции», — сообщили в пресс-службе суда.

Медучреждение, не согласившись с постановлением, направило жалобу в Свердловский областной суд. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, установил, что, имея возможность для надлежащего соблюдения противоэпидемических мероприятий и санитарных норм, больница не приняла все зависящие от неё меры по их соблюдению, и оставил постановление судьи Дзержинского районного суда Нижнего Тагила без изменений.

Напомним, в середине апреля 2020 года стало известно, что ЦГБ № 1 будет перепрофилирована для госпитализации пациентов с тяжёлыми и среднетяжёлыми формами ОРВИ и пневмониями, проживающих в Нижнем Тагиле и Горнозаводском управленческом округе. С ростом числа инфицированных COVID-19 в соцсетях и СМИ всё чаще стали появляться посты и публикации о том, что медучреждение не справляется с потоком пациентов. В частности, пациенты жаловались на очереди на процедуры, нехватку свободных мест и плохое питание.