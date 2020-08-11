В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор подал в суд на ЦГБ № 1 за нарушения в период режима ЧС

В Дзержинском райсуде Нижнего Тагила рассматривается административный иск территориального отдела Роспотребнадзора к ГБУЗ СО «Городская больница № 1 города Нижний Тагил» по статье КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершённое в период режима чрезвычайной ситуации». Какие именно нарушения нашло контролирующее ведомство в медучреждении, нашему агентству сообщать отказались, заявив, что готовы прокомментировать претензии только после решения суда.

Штраф для юридических лиц по данной статье может составлять до 500 тысяч рублей.

Напомним, в середине апреля стало известно, что ЦГБ № 1 будет перепрофилирована для госпитализации пациентов с тяжёлыми и среднетяжёлыми формами ОРВИ и пневмониями, проживающих в Нижнем Тагиле и Горнозаводском управленческом округе. С ростом числа инфицированных COVID-19 в соцсетях и СМИ всё чаще стали появляться посты и публикации о том, что врачи и медперсонал медучреждения не справляются со своими обязанностями в полном объёме. В частности, пациенты жаловались на очереди на процедуры, нехватку свободных мест и плохое питание.