Свердловский Минздрав заключит с госпиталем Тетюхина в Нижнем Тагиле контракты на 193,5 млн рублей

Министерство здравоохранения Свердловской области заключит два контракта с нижнетагильским госпиталем Владислава Тетюхина на общую сумму 193,5 млн рублей, пишет Znak.com.

По данным портала госзакупок, Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр стал единственным участником двух конкурсов регионального Минздрава на медицинские услуги при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии. Один конкурс на 184 млн рублей, другой примерно на 9,5 млн рублей. Поскольку заявка центра была признана соответствующей условиям документации, с ним будут подписаны контракты. Проекты контрактов уже опубликованы на портале. Пока остаётся нерешённой судьба закупки на 13 млн рублей, которая состоялась 29 апреля: на конкурс заявились две компании, победитель пока не раскрыт.

По условиям контрактов центр, созданный миллиардером Владиславом Тетюхиным, проведёт операции по эндопротезированию суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах, посттравматических вывихах, подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях.

Ранее сотрудники госпиталя писали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву: центру сократили квоты на оказание медицинской помощи, из-за чего он оказался под угрозой закрытия. В Минздраве Свердловской области объясняли, что квоты пересматривают ежеквартально в соответствии с потребностью граждан, при этом очередь на проводимые центром операции (например, по эндопротезированию) в Свердловской области отсутствует, однако глава региона дал поручение найти решение и обеспечить центр госзаказом.

Создавший госпиталь Владислав Тетюхин скончался 11 апреля, уже после объявления аукционов. Миллиардер умер на 87-м году жизни после продолжительной болезни.