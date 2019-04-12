Областное правительство нашло 206 млн рублей на закупки для медцентра Тетюхина

На портале госзакупок опубликовали информацию о тендерах на «медицинские услуги при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии», пишет РБК. Общая сумма трёх размещённых контрактов — 206,4 млн рублей, они позволят подрядчику провести 1155 дополнительных операций.

Стартовая цена самого крупного контракта — 184 млн рублей, господряд позволит провести 1015 дополнительных операций за 181,4 тысячи рублей. Два других подряда значительно меньше — на 9,4 млн рублей и 13 млн рублей: по первому договору подрядчик проведёт 40 дорогостоящих операций (за 237,4 тысячи рублей каждая), по второму договору — 100 операций по цене 130,4 тысячи рублей. Аукционы пройдут 29 апреля.

Издание предполагает, что это те контракты, которые губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещал Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру (УКЛРЦ) — год назад победителем аналогичных закупок стало именно это учреждение.

Напомним, накануне, 11 апреля, на 87-м году жизни скончался Владислав Тетюхин. Экс-глава ВСМПО потратил почти все свои средства на создание в Нижнем Тагиле медицинского комплекса, вложив в УКЛРЦ около 3,2 млрд рублей. Высокотехнологичный медцентр Тетюхина оставался недозагруженным — в 2019 году Министерство здравоохранения Свердловской области сократило клинике количество областных квот и не дало госзаказ.