«Такое чувство, что нас уничтожают». Владислав Тетюхин обвинил областной Минздрав в попытке закрыть госпиталь в Нижнем Тагиле

Бывший совладелец «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин, построивший в Нижнем Тагиле уникальный клинический лечебно-реабилитационный центр на личные средства, рассказал об уничтожении своего детища. По его словам, на 2019 год медучреждение получило квоту всего на 3500 операций по ОМС, что на 1100 меньше, чем в 2018 году. И виноват в этом, считает руководитель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, областной министр здравоохранения Андрей Цветков.

«Это ужасная реальность, — рассказал Тетюхин в интервью ЕАН. — Наш "горячо любимый" областной Минздрав на 2019 год выделил нам на 22,4% меньше квот на госпитализацию по ОМС. Конечно, ТФОМС тут не виноват, он только оплачивает операции. Тон в данной ситуации задаёт Минздрав, а дирижёр всего этого — господин Цветков (министр здравоохранения Свердловской области. — Прим. ред.). Это чудовищно! Такое чувство, что нас планомерно уничтожают».

По словам Тетюхина, за четыре года в госпитале сделали 22 тысячи операций, при этом больше половины из них — по направлению «ортопедия». В центр, оказывающий полный цикл медицинских услуг — от диагностики и операций до реабилитации, — ежегодно приезжают люди из разных регионов России, а также иностранцы. Несмотря на это, в 2017 году учреждению запретили делать операции на позвоночнике, что «привело к увольнению двух хороших врачей», ещё позже уменьшили квоту. Сейчас в госпитале работают 75 специалистов, но меценат опасается, что в дальнейшем штат придётся урезать. Сегодня 65% операций в центре делаются по ОМС, 33% — по заданию Минздрава и только 2% от общего числа являются коммерческими.

«Насколько я знаю, перераспределение квот идёт в пользу подведомственных Минздраву учреждений. При этом людей, нуждающихся в операциях, меньше не становится. Наш центр специализируется на ортопедических операциях, в том числе на высокотехнологичных операциях на стопе, на тазобедренном суставе. Когда строились, нас все поддерживали, нам даже выделили из бюджета 40 млн долларов, в рублях это было больше 1,2 млрд. И теперь что? Нас так просто хотят закрыть? В советские времена за такие действия людей называли врагами народа и убирали из отрасли. Решения всегда обсуждались. То, что происходит сейчас, — это, мягко говоря, беспредел», — отметил Владислав Тетюхин.

Напомним, бывший совладелец «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин вложил в строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле 3 млрд рублей. Мощности центра рассчитаны на 10–12 тысяч операций в год, но из-за нехватки федеральных квот загруженность госпиталя минимальна. Главная трудность заключается в том, что сегодня такие квоты могут получать только государственные или муниципальные учреждения, в то время как центр Тетюхина частно-государственный. О проблемах госпиталя было доложено президенту Владимиру Путину ещё в 2015 году во время его визита в Нижний Тагил, однако большой пользы это не принесло. Сейчас деятельность учреждения убыточна, на его содержание ежегодно требуется порядка миллиарда рублей.