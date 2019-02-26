«Центр прекратит работу через три месяца». Почти 300 сотрудников госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле написали открытое письмо губернатору Евгению Куйвашеву

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, построенный в 2014 году на деньги бывшего совладельца ВСМПО-Ависма Владислава Тетюхина и правительства Свердловской области, может закрыться уже через три месяца. Об этом говорится в открытом письме свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, которое подписали почти 300 сотрудников госпиталя. Они просят главу региона вмешаться в ситуацию и помочь в борьбе с Минздравом.

«Коллектив УКЛРЦ обращается к вам со своей болью и тревогой за судьбу нашего уникального медицинского центра. Министерство здравоохранения Свердловской области год из года всё глубже и глубже погружало центр в кризисное состояние. В 2019 году Минздрав нанёс завершающий удар, понизив почти на 25% плановое задание по операциям по ОМС, заявив тем самым полное презрение к здоровью жителей Свердловской области. У центра отсутствует задание по государственному контракту на 2019 год. Дискриминационная деятельность Минздрава по отношению к центру приведёт к прекращению его деятельности через три месяца», — говорится в письме губернатору.

Письмо передал АН «Между строк» директор медицинского центра Алексей Щелкунов. Ранее в интервью агентству он рассказал о реальной ситуации в госпитале и борьбе с областным Минздравом.

За 4,5 года в клинике сделали 22551 операцию. Благодаря работе госпиталя Тетюхина области удалось практически полностью избавиться от очередей на эндопротезирование. Несмотря на это, в 2017 году медучреждению запретили делать операции на позвоночнике, в 2019 году уменьшили объёмы госпитализации, также ему отказали в оплате лечения 360 пациентов в 2018 году. Последние действия областного Минздрава стали для руководства госпиталя последней каплей в чаше терпения. Если министр здравоохранения региона не согласится оплачивать оказанную людям медицинскую помощь, представители центра намерены пойти в суд.