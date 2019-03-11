Евгений Куйвашев поручил обеспечить госзаказ для госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству региона найти решение и обеспечить госзаказом Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле, построенный миллиардером Владиславом Тетюхиным, сообщил Znak.com вице-губернатор Сергей Бидонько.

«Для нормального функционирования необходимо иметь госзаказ, дано поручение найти решение по этому поводу», — прокомментировал ситуацию Бидонько.

Ранее сотрудники больницы писали открытое письмо губернатору: по их словам, центру сократили квоты на оказание медицинской помощи, из-за чего он оказался под угрозой закрытия. В Минздраве Свердловской области объяснили, что квоты пересматривают ежеквартально в соответствии с потребностью граждан, при этом очередь на проводимые центром операции (например, по эндопротезированию) в Свердловской области отсутствует. Ситуацию с функционированием реабилитационного центра могло бы исправить оказание помощи по госзаказу жителям других регионов, и на федеральном уровне этот вопрос обсуждался, но так и не был решён.

Миллиардер Владислав Тетюхин, бывший совладелец предприятия «ВСМПО-Ависма», вложил в строительство этого центра 3,3 млрд рублей личных средств — большую часть своего состояния.