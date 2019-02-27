Минздрав прокомментировал ситуацию вокруг госпиталя Тетюхина после открытого письма губернатору

Министерство здравоохранения Свердловской области прокомментировало ситуацию вокруг уникального Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, где 300 сотрудников накануне подписали открытое письмо в адрес губернатора Евгения Куйвашева. В нём медики заявили о возможном закрытии центра из-за сокращения квот на оказание медпомощи в рамках обязательного медицинского страхования.

В региональном Минздраве опять заявили, что в 2019 году госпиталю были предоставлены квоты на уровне 2017 года и начала 2018 года. Также там отметили, что в течение 2018 года квоты были увеличены.

«Эти квоты не являются догмой, они пересматриваются ежеквартально в соответствии с потребностью населения», — заявили в ведомстве.

Основная работа нижнетагильского центра восстановительной медицины связана с ортопедией. В составе госпиталя работают поликлиника, диагностические отделения, стационар, операционный блок, отделение реабилитации с тренажёрами и ваннами и другие подразделения. Здесь проводятся высокотехнологичные операции по эндопротезированию суставов. Центр работает на принципах государственно-частного партнёрства.

Источник Znak.com в региональном правительстве области высказал предположение, почему не удаётся решить проблему с загрузкой высококлассного медицинского учреждения.

«Когда строился центр в Нижнем Тагиле, в Свердловской области была бешеная очередь на операции по эндопротезированию, так как их делал лишь Уральский институт травматологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина. Сейчас такую услугу в Свердловской области оказывают 15 медицинских организаций, и все они государственные. Очередь ликвидирована, и учреждения работают, что называется, "с колёс". Квоты распределяются между всеми медучреждениями, в том числе по территориальному признаку. В отсутствие потребности такой помощи увеличить квоты для госпиталя в Нижнем Тагиле, который является частным медицинским учреждением, значит забрать заказ у государственных структур. Проблема нижнетагильского центра не в заказе, а в слабом менеджменте», — высказал своё мнение собеседник издания.

Он добавил, что законодательство не позволяет распределять федеральные квоты частным клиникам и, если со следующего года удастся внести поправки в закон, это может поддержать центр.

Напомним, накануне стало известно об открытом письме сотрудников центра губернатору Свердловской области, в котором сообщается, что в 2019 году «Минздрав нанёс центру завершающий удар, понизив почти на 25% плановое задание по операциям ОМС».

«У центра отсутствует задание по государственному контракту на 2019 год. Дискриминационная деятельность Минздрава Свердловской области по отношению к центру приведёт к прекращению его деятельности через 3 месяца», — говорится в открытом письме.

Коллектив напоминает, что за время работы центра была оказана помощь 22 тысячам человек.

Вопрос о недостаточном госзаказе для клиники поднимается регулярно, проблему Владислав Тетюхин лично обсуждал с губернатором, последний, в свою очередь, обсуждал перспективы работы центра с президентом страны Владимиром Путиным.

Миллиардер Владислав Тетюхин — бывший совладелец предприятия «ВСМПО-Ависма» — вложил в строительство этого центра 3,3 млрд рублей личных средств.