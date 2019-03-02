Представители Минздрава и госпиталя Тетюхина обсудили план спасения медцентра

Накануне, 1 марта, в Нижнем Тагиле прошло совещание по вопросам развития Уральского клинического лечебного-реабилитационного центра (УКЛРЦ). Во встрече приняла участие замминистра здравоохранения Евгения Чадова, а также главврачи тагильских больниц. Журналистов на мероприятие не пустили.

По словам Чадовой, в ходе рабочей встречи руководству УКЛРЦ было предложено несколько вариантов спасения медицинского учреждения.

«Центр высокотехнологичный, современный, в нём созданы комфортные условия, работают большие профессионалы. Мы обсудили возможности проведения компьютерной диагностики — не только для жителей Нижнего Тагила, но и для Горнозаводского округа. Обсудили вопросы приёма кардиолога и настройки электрокардиостимуляторов, проведение денситометрии — это для исследования костной ткани. Вопросы литотрипсии — тоже направление пациентов области сюда, в центр. Ещё обсудили создание центра спортивной медицины и детского центра, детской больницы. Есть очень много направлений, по которым сегодня мы старались договориться на будущее. Будем ждать предложений от центра, чтобы их рассмотреть и дальше двигаться вместе», — рассказала журналисту «Телекона» Евгения Чадова после совещания.

Директор УКЛРЦ Алексей Щелкунов сообщил АН «Между строк», что «эти варианты не спасут госпиталь».

«Они их озвучили, но это из области фантастики. Возможно, это и реально, но только через год — четыре. У нас есть вопрос, который озвучивал генеральный директор, по 2019 году. Ни одно из озвученных предложений не решает проблему 2019 года. Мы будем добиваться решения поставленного вопроса, если понадобится — подготовим досудебную претензию, а после пойдём в суд. Есть очередь людей, которым ещё необходима медицинская помощь. Восстановите объёмы, тогда будем дальше фантазировать, чем может заниматься центр. Чтобы заниматься новыми направлениями, тоже нужны ресурсы», — отреагировал на предложения Минздрава Щелкунов.

Также сегодня стало известно, что Минздрав разрешил Фонду обязательного медицинского страхования оплатить госпиталю Тетюхина лечение 360 пациентов в 2018 году, которое было выполнено сверх утверждённого ранее плана. Об этом АН «Между строк» сообщил директор центра Алексей Щелкунов. По словам источника в Минздраве, этот шаг нужно рассматривать как стремление помочь госпиталю, так как дополнительные пациенты были приняты без согласования бюджета.

В феврале почти 300 сотрудников госпиталя подписали открытое письмо свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. В документе говорится, что медицинский центр может закрыться уже через три месяца. Сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра просят главу региона вмешаться в ситуацию и помочь в борьбе с Минздравом.

На последнем заседании Нижнетагильской гордумы председатель комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшёв предположил, что плохое отношение областного Минздрава к центру может быть связано с регистрацией медучреждения в офшоре. Щелкунов ответил, что Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр зарегистрирован в Нижнем Тагиле, а все разговоры на данную тему — это лишь спекуляции заинтересованных лиц.

Впрочем, по данным системы СБИС, конечными бенефициарами госпиталя действительно являются компании, зарегистрированные за пределами РФ: «Паренако холдингз лимитед» (81%), «Инвестсаут лимитед» (9%) и «Стэншоу лимитед» (8%).