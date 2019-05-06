Суд оставил в силе решение о банкротстве «Уралтрансбанка»

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области о банкротстве екатеринбургского «Уралтрансбанка», пишет Znak.com.

Рассмотрение жалобы акционеров, несогласных с решением о несостоятельности банка, закончилось 6 мая, следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление о банкротстве «Уралтрансбанка» было подано Банком России и 20 декабря прошлого года удовлетворено Арбитражным судом Свердловской области. Ранее Банк России отозвал лицензию у «Уралтрансбанка», отметив, что банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска.

«Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа в 2017 году выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка, несоблюдение обязательных нормативов и, как следствие, наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — уточнялось в официальных документах Центробанка.

Позже Банк России заявил о возможном выводе из «Уралтрансбанка» собственниками и бывшим руководством порядка 1,4 млрд рублей. В конце марта Агентство по страхованию вкладов, которое ведёт процедуру банкротства «Уралтрансбанка», заявило о недостаче имущества на 1,9 млрд рублей по итогам инвентаризации. Наибольшая часть недостачи — в сумме около 947 млн рублей — пришлась на прочие активы банка и связана с отсутствием подтверждающих документов. К недостаче отнесли и кредиты юридических и физических лиц на 914 млн рублей, по которым отсутствуют оригиналы договоров.

Представители акционеров были несогласны с выводами регулятора о несостоятельности «Уралтрансбанка». Основным бенефициаром банка был бизнесмен Валерий Заводов.