Акционеры «Уралтрансбанка» обжаловали решение о его банкротстве

Акционеры «Уралтрансбанка» подали апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Свердловской области, признавшего банк банкротом, пишет Znak.com.

В ходе заседания представители акционеров заявили отвод судье, но он был отклонён. Также представители акционеров просили провести судебную оценочную экспертизу по делу, отметив, что в заключении временной администрации о качестве ссудной и приравненной к ней задолженности от 10 декабря 2018 года была полностью обесценена существенная часть активов (путём доформирования резерва в размере 100%) в отношении ряда заёмщиков, кредитные обязательства которых обеспечены залогом имущества на общую сумму 1,2 млрд рублей. Залог не был учтён временной администрацией при оценке стоимости указанных прав требования. В связи с этим представители акционеров и просили провести экспертизу по определению стоимости имущества (активов) должника. Но представители ЦБ и временной администрации возразили против этого ходатайства.

Ранее сообщалось, что временная администрация, которая была назначена в банке после отзыва у него лицензии с 25 октября, пришла к выводу, что обязательства банка превышают его активы почти на 1,2 млрд рублей. Это и стало поводом для обращения в суд с иском о банкротстве. Такая разница между активами и обязательствами получилась из-за снижения стоимости активов банка.

На момент отзыва лицензии кредитный портфель банка составлял больше 6,1 млрд рублей, но временная администрация сочла, что его справедливая стоимость на 1,5 млрд рублей меньше.

Иск о банкротстве банка подавал Центральный банк России, который 25 октября 2018 года отозвал у банка лицензию. Заседание суда по делу о банкротстве длилось больше четырёх часов. В итоге суд признал банк банкротом, решение ЦБ об отзыве лицензии не оспаривалось.