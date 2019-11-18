СМИ: Обвиняемый в убийстве историк Олег Соколов попытался покончить с собой во время следственного эксперимента

Ряд СМИ Санкт-Петербурга сообщили, что обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историк Олег Соколов попытался покончить с собой во время проведения следственного эксперимента.

Как пишет ИА «Невские новости», во время следственного эксперимента 15 ноября Соколов показывал правоохранителям, как застрелил и расчленил свою жертву Анастасию Ещенко. Для этого с него пришлось снять наручники. Воспользовавшись моментом, профессор схватил лежавший на столе кортик. Но сотрудники полиции не дали ему осуществить задуманное.

Также ему помешало то, что на время проведения проверки на историка надели бронежилет, чтобы защитить его от возможного нападения со стороны общественности.

Адвокат Соколова Александр Почуев отказался комментировать эту ситуацию в связи с трауром.

«Я соблюдаю трёхдневное траурное молчание в комментариях чего-либо по делу историка Соколова в связи с похоронами жертвы трагедии. Приношу свои извинения и прошу отнестись с пониманием», — заявил он Znak.com.

Напомним, 11 ноября суд арестовал на два месяца профессора Олега Соколова, обвиняемого в убийстве его девушки — аспирантки Анастасии Ещенко. По предварительным данным, убийство было совершено 7 ноября, спустя два дня Соколов распилил тело Ещенко на несколько частей, от которых решил избавиться. Мужчину задержали в тот момент, когда он пытался выбросить в Мойку пакет с кистями женских рук, однако сам упал в воду. Мужчина в совершении преступления уже признался, заявил, что раскаивается. Объясняя причину совершения убийства, он сказал, что его девушка Анастасия Ещенко «бесилась», когда речь заходила о детях историка. Мужчина признался в суде, что очень любил свою аспирантку и даже собирался на ней жениться.

13 ноября стало известно, что Соколов убил девушку, пока та спала. Хотя во время суда об избрании меры пресечения Олег Соколов утверждал, что застрелил её в ходе ссоры, а защита заявляла, что он сделал это в состоянии аффекта.