В Санкт-Петербурге профессор истории убил и расчленил студентку

В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве студентки задержан 63-летний профессор СПбГУ Олег Соколов. Утром 9 ноября нетрезвый историк упал в реку Мойку, а когда спасатели достали мужчину из воды, в его рюкзаке были обнаружены две женские руки. При обыске дома у профессора была найдена голова девушки и другие части тела. По предварительным данным, погибшая — студентка Соколова 24-летняя Анастасия Ещенко. С профессором её связывали романтические отношения.

По данным «Фонтанки», учёный в своих показаниях сообщил, что 7 ноября он застрелил свою сожительницу из обреза. Тело он положил в одной из комнат. Пока он принимал решение, что делать с останками, он даже принимал гостей. В субботу, 9 ноября, он решил избавиться от трупа, расчленив его и выбросив в Мойку. Чтобы суметь совершить задуманное, профессор пил. В итоге он успел избавиться только от ног, а когда пошёл выбрасывать руки, то потерял равновесие из-за состояния опьянения и сам упал в воду. Прибывшие на помощь спасатели обнаружили в рюкзаке женские руки.

Как пишет 47news, после избавления от тела Соколов планировал покончить с собой в мундире Наполеона на глазах у туристов в Петропавловской крепости.

По словам источника издания, причиной ссоры между преподавателем и студенткой могло стать то, что Анастасия якобы с неприязнью относилась к двум дочерям учёного.

Адвокат историка Андрей Почуев сообщил СМИ, что его подзащитный ооформил явку с повинной.

«Если и имело место такое страшное преступление, в котором признался мой подзащитный, то оно, несомненно, было совершено под влиянием сильных факторов — возможно, состояния патологического опьянения или аффекта. Но приговор пока не вынесен, и до этого момента считать какого-либо человека виновным в чём-либо запрещено Конституцией РФ и статьёй 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ», — заявил он.

По информации Znak.com, ранее Соколов уже оказывался в эпицентре скандалов. Причиной одного из таких стала история о плагиате. В нём его обвинил историк Евгений Понасенков в монографии «Первая научная история войны 1812 года». В разгар скандала между историками «МК в Питере» выпустило текст о жалобе студентки на Соколова: якобы девушка сожительствовала с преподавателем и он привязал её к стулу и избил.

«Если бы меня послушали, человек, скорее всего, был бы жив. Я обращался и к ректору, и к директору института истории СПбГУ! Я предупреждал, что Соколов опасен! Почему они меня не послушали?!» — написал в своём аккаунте в Facebook Понасенков после сообщений СМИ об убийстве.

Как пишет ТАСС, во время поисков в реке Мойке останков тела предполагаемой жертвы 9 ноября водолазы также нашли останки другого человека. Сейчас СК решает вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела. В ведомстве уточнили, что обвиняемым по нему будет проходить не профессор Соколов.