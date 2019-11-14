СМИ: Убитая доцентом Соколовым аспирантка была застрелена во сне

Аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, погибшая от рук профессора СпБГУ Олега Соколова, была застрелена во сне, пишет «Фонтанка».

По данным издания, Ещенко погибла в 2 часа ночи 8 ноября, её смерть наступила во сне. До этого во время суда об избрании меры пресечения Олег Соколов утверждал, что застрелил девушку в ходе ссоры, а защита заявляла, что он это сделал в состоянии аффекта. Однако следствие считает, что Ещенко легла спать, а Соколов взял обрез, зарядил его и выстрелил девушке в висок четыре раза. В голове погибшей с помощью рентгена обнаружили четыре пули.

Комментируя эту информацию, адвокат Соколова Александр Почуев возмутился тем, что детали преступления попадают в СМИ.

«Как могут СМИ публиковать кровавые подробности, составляющие тайну следствия, до получения заключения экспертов? Как вообще можно говорить об объективном и беспристрастном расследовании, если общественное мнение сформировано с обвинительным уклоном? Где право на защиту?» — заявил адвокат.

Также он сообщил, что Олег Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя и дал полные показания в качестве обвиняемого.

«Допрос производился с видеофиксацией. Показания давал сквозь слёзы, сожалея о содеянном», — рассказал адвокат.

Он выразил соболезнования всем, кого затронула трагедия, но попросил «воздержаться от смакования кровавых подробностей процесса».

Напомним, 11 ноября суд арестовал на два месяца профессора Олега Соколова, обвиняемого в убийстве его девушки — аспирантки Анастасии Ещенко. По предварительным данным, убийство было совершено 7 ноября, спустя два дня Соколов распилил тело Ещенко на несколько частей, от которых решил избавиться. Мужчину задержали в тот момент, когда он пытался выбросить в Мойку пакет с кистями женских рук, однако сам упал в воду. Мужчина в совершении преступления уже признался, заявил, что раскаивается. Объясняя причину совершения убийства, сказал, что его девушка Анастасия Ещенко «бесилась», когда речь заходила о детях историка. Мужчина признался в суде, что очень любил свою аспирантку и даже собирался на ней жениться.

В разговоре с представителями петербургского ОНК Олег Соколов попросил не сажать его в камеру СИЗО к рецидивистам, а посадить туда, где есть телевизор, а также передать ему очки для чтения.