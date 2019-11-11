Профессор истории Соколов объяснил, почему убил свою аспирантку

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 8 января 63-летнего профессора СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве своей 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Во время судебного заседания учёный объяснил, почему совершил преступление.

Отвечая на вопросы судьи, Соколов заявил, что Ещенко «бесится» при упоминании о его детях. По словам историка, он очень любил девушку и собирался сделать ей предложение.

«В моей жизни никогда ничего подобного близко не встречалось. Я не понимаю, как это могло быть. Девушка, которая казалась мне идеалом, постепенно превратилась в существо из страшной сказки. Вот причина», — цитирует Znak.com заявление Соколова.

По словам профессора, он встретил возлюбленную «с цветами и шампанским».

«А как только я упомянул моих детей, мы потеряли контроль над собой», — рассказал он.

Он также добавил, что в момент ссоры у девушки в руках якобы был нож и она вела себя агрессивно. Из-за этого мужчина выстрелил в неё из травматического пистолета четыре раза.

Напомним, утром 9 ноября Соколов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал в реку Мойку. Когда спасатели достали мужчину из воды, в его рюкзаке были обнаружены две женские руки. При обыске в квартире учёного, где случилось преступление, обнаружили ножовку, ножи, топор, голову девушки, а также обрез, из которого она могла быть убита, и почти полсотни патронов.