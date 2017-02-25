Следователи проверят экспертов, одобривших сайт «Дети 404»

Тюменские следователи проверят экспертов Оксану Лацильник и Марину Петухову из центра «Семья», которые не нашли ничего криминального в деятельности скандально известного сайта для ЛГБТ-подростков «Дети 404». Общественник Юрий Рябцев заподозрил данных специалистов в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) и подал заявление в региональную прокуратуру. Ведомство перенаправило документ в Следственный комитет, департамент социального развития Тюменской области и Роскомнадзор, пишет Ura.ru.

«Ваше обращение по вопросу нарушения экспертами АУ СОН и ДПО ТО “Центр социальной помощи семье и детям “Семья” положений порядка проведения экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей (…) направлено по подведомственности для рассмотрения в пределах предоставленной компетенции в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, департамент социального развития Тюменской области», – говорится в ответе Рябцеву из областной прокуратуры.

Ранее Лацильник и Петрова выдали экспертное заключение по материалам ЛГБТ-сайта «Дети 404», где говорилось, что ничего криминального на страницах портала они не обнаружили. Юрий Рябцев счёл, что заключение является неправомерным и недостоверным, и потребовал уволить данных специалистов из центра «Семья», а также провести проверку на предмет возможного служебного подлога, а если информация подтвердится – возбудить уголовное дело.

Онлайн-портал «Дети-404» в 2013 году создала уроженка Нижнего Тагила Елена Климова. Она заявила, что проект направлен на помощь ЛГБТ-подросткам, испытывающим давление общества. На ресурсе публиковались письма детей, которые делились своими проблемами и переживаниями. После принятия закона о гей-пропаганде на сайт «Дети-404» в правоохранительные органы пожаловался депутат Заксобрания Петербурга Виталий Милонов. В 2014 году в отношении Климовой было возбуждено административное дело по статье «Пропаганда гомосексуализма», но оно было закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения. Однако позднее суд в Нижнем Тагиле признал Климову виновной в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних и оштрафовал на 50 тысяч рублей. В 2015 году Октябрьский районный суд Петербурга также удовлетворил иск Генпрокуратуры о блокировке сообщества «Дети-404», поданный по запросу «Молодой гвардии "Единой России"». В 2016 году центральный районный суд Барнаула внёс сайт «Дети-404» в реестр запрещённых. По указанию Роскомнадзора провайдеры начали блокировать этот портал. В конце января Роскомнадзор внёс в Единый реестр запрещённых сайтов пять публикаций ранее заблокированного ЛГБТ-сайта.

Агентство новостей «Между строк»