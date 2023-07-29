Сибирский переулок. Обсерватория, торговый дом, колчаковский застенок и известная на весь Нижний Тагил пекарня

Рассказывая о прошлом нашего города, мы часто упоминаем улицы и переулки, которые исчезли с карты Нижнего Тагила по разным причинам. Какие-то были застроены, какие-то упразднены в результате слияния с другими улицами, какие-то просто уничтожены. В наши дни найти переулок Сибирский на карте города невозможно: все здания, находящиеся на нём, в разные годы сменили прописку и теперь числятся за проспектом Ленина и улицей Карла Маркса. Сам же переулок по-прежнему на месте: по нему ходят люди и пытаются проехать автомобили, но имени у него нет, и сейчас он считается внутридворовым проездом.

Нынче мало кто из тагильчан знает, что этот затерянный в лабиринте городских улиц переулок имеет давнюю богатую историю, тесно связанную с развитием нашего города.



Всё, что осталось в наши дни от Сибирского переулка (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)



Переулок Сибирский начал формироваться в середине XIX столетия, когда на задворках усадьбы бывшего главного директора демидовских заводов Александра Акинфиевича Любимова началось строительство необычного здания — метеорологической обсерватории. В советское время историки преподносили факт создания этой обсерватории в заводском посёлке исключительно как блажь одного из Демидовых, который стремился удивить российскую знать своими экстравагантными поступками. Однако причины появления Нижнетагильской обсерватории были иными.

История обсерватории «для научного наблюдения за природой и её явлениями» началась в 20-х годах XIX века, когда немецкий астроном Отто Август Розенбергер рассчитал время появления вблизи Земли кометы Галлея. Согласно его данным, появление этого небесного тела следовало ожидать с августа 1835 года по апрель следующего. Правда, существовали расчёты других учёных мужей, которые полагали, что комета появится в небе в декабре уже 1834 года, что вызывало в обществе большой интерес. Появление в небе кометы Галлея в те годы было событием века, и

наблюдать за небесной странницей стремилась вся просвещённая Европа. Впрочем, не только Европа. Ещё осенью 1834 года в парижскую резиденцию Демидовых, где проживал один из совладельцев тагильских заводов, Анатолий Николаевич Демидов, пришло письмо от молодых преподавателей Выйского училища Швецова, Мокеева и Рябова, в котором содержалась просьба прислать на Нижнетагильский завод приборы для создания «станции по подобию тех, что есть во многих европейских городах, для наблюдения за погодными и иными природными явлениями». В перечне оборудования отдельным пунктом значилась «зрительная труба для наблюдения за ночным небом и движущимися по оному объектами». Также упоминалось и грядущее появление на небосклоне кометы Галлея. В ответ Анатолий Демидов выразил полное одобрение и обещал «всяческое содействие при устройстве и оснащении таковой станции». Уже в начале

1835 года Анатоль писал тогдашнему управляющему заводами: «Все инструменты и приборы, запрошенные г-ном Швецовым для заведения наблюдательной станции, высланы нами генваря 13 сего года из Парижа курьером. И с той же оказией нами выслана зрительная труба…»

В другом письме, найденном в 2010 году в архивах Демидовых, находящихся в одном из частных музеев, Анатолий Николаевич писал следующее: «Полностью разделяю предложение завести наблюдательную станцию на горе Лисьей, а все расходы, связанные с её заведением, приказываю принять Главному правлению наших заводов».

По свидетельствам современников нам известно, что в апреле 1835 года на Лисьей горе начала действовать астрономическая обсерватория, где кроме наблюдения за ночным небом велись и наблюдения за погодой. Заведовали обсерваторией ученики старшего класса Выйского училища под руководством кого-нибудь из преподавательского состава, чаще того, кто был свободен более других. Слухи о необычной научной станции для наблюдения за звёздами и погодой, созданной на Нижнетагильском заводе менее чем за год, дошли до Москвы и Петербурга и обратили на себя внимание научной общественности двух столиц.

В мае — июне 1837 года Нижнетагильский завод посетил наследник престола, будущий император, цесаревич Александр Николаевич. Он осматривал заводы, побывал на рудниках, спускался в шахты, собственноручно добывал малахит, знакомился с техническими достижениями тагильских механиков.

Сопровождавший его в этой поездке лейб-хирург Енохин написал в письме супруге: «Вечером вблизи Тагильского заводу Великий Князь поднялись на гору, на макушке коей стояли каменная башня и деревянное строение обсерватории, откуда ведутся наблюдения за ночным небом и погодой. Строение сие имеет остроумное устройство, способное поворачивать его вокруг своей оси». Другой член свиты цесаревича, впоследствии историк и писатель Константин Арсеньев, в своих записках тоже отмечал, что «посещающим были представлены разные паровые машины, построенные своими силами, железная дорога и паровоз, обсерватория с настоящим телескопом, установленным на вершине горы и совершенно исправным».

Однако на вершине Лисьей горы «наблюдательная станция» просуществовала недолго.

Вскоре после того, как цесаревич отбыл с завода, Фотий Ильич Швецов, один из инициаторов создания обсерватории, приказчик Меднорудянского рудника и преподаватель Выйского училища, в отчёте хозяевам отдельным пунктом описал свои замечания «по устройству наблюдательной станции»: ненадёжность конструкции здания, удалённость от заводоуправления, недостаток места для размещения всех приборов, отсутствие отопления. В то же время известный французский инженер-металлург и экономист Пьер-Гийом-Фредерик Ле Пле убеждает Анатолия Николаевича Демидова в «безусловной необходимости содержания при заводах системных метеорологических наблюдений». В 1840 году по распоряжению заводчиков у вдовы управляющего тагильскими заводами Александра Любимова был куплен его дом с усадьбой и садом. В самом доме расположили музей и заводской архив, а на территории усадьбы началось строительство здания для метеорологической обсерватории. Точные даты начала и завершения её строительства неизвестны, но уже на плане-карте Нижнетагильского заводского посёлка 1846 года оно отмечено как завершённое. О внешнем виде строения мы можем судить по картине Худоярова «Гулянье на Лисьей горе».



Фрагмент картины «Гулянье на Лисьей горе». Здание метеорологической обсерватории выделено кругом (худ. Худояров, сер. XIX в. / фрагмент / общ. достояние)



Здание имело весьма необычный и даже экстравагантный вид. По чьему проекту оно строилось — неизвестно. Но сохранились сведения об оборудовании обсерватории и регламенте проведения наблюдений: «При станции в наличии имеются: барометров — 4, психрометров — 2, термометров — 19, гигрометров — 4, плювиометр — 1, компасов в медных футлярах — 2». Наблюдения велись ежедневно двумя штатными служащими. Данные заносились в отчётную ведомость трижды в сутки — в 8, 15 и 20 часов. Ведомость содержала следующие пункты: показание барометра, относительная влажность, температура воздуха, наличие осадков, количество ясных, облачных, пасмурных и туманных часов, безветрие, направление и сила ветра. Ответственным за работу обсерватории и её куратором был назначен французский специалист Леон Вейер, старшим наблюдателем, ведущим записи (сам Вейер не умел ни читать, ни писать по-русски), — служащий Иродион Матвеевич Рябов. В июле 1852-го Анатолий Демидов приказывает «учредить в Тагиле особенную канцелярию с архивом, где должны получить место все метеорологические и магнитные наблюдения». А с февраля 1853 года заведовать обсерваторией был назначен бывший смотритель заводского сада и будущий заведующий заводской библиотекой Адольф Янушкевич.

Интересно, что сведениями Нижнетагильской метеорологической обсерватории пользовались не только в Нижнем Тагиле. Ежегодно в течение 20 лет в Париже на средства Анатолия Демидова издавался журнал на французском языке «Труды Н-Тагильской обсерватории метеорологических и магнитных наблюдений». Подписчиками журнала являлись частные лица, учебные и научные заведения Европы.



Фрагмент плана Нижнетагильского заводского посёлка 1846 г. (общ. достояние)

Сибирский переулок отмечен стрелкой. Также отмечены: 1 — комплекс зданий Главного правления заводов; 2 — Входо-Иерусалимский собор;

3 — здания Верхних и Нижних провиантских складов; 4 — улица Нагорная, впоследствии Александровская



Метеорологическая обсерватория просуществовала на этом месте до 1866 года, пока не случился пожар, в результате которого здание лишилось верхнего этажа и надстроек. Восстанавливать её не стали, но наблюдения за погодой продолжили вести на новом месте — на территории заводского госпиталя. В 1900–1902 годах для нужд обсерватории были приобретены новые приборы: барометр Фортеля, чашечный барометр, дождемер и новые термометры. В 1917-м, после акционирования демидовских заводов, накануне Октябрьской революции, метеостанция была закрыта, а всё её оборудование передано в тагильские учебные заведения.

В советский период метеорологические наблюдения в городе возобновились лишь в первой половине 1930-х годов. 14 мая 1934 года при животноводческой станции «Зональная» была создана метеостанция «Нижний Тагил». Она считалась синоптической, с пятью сроками наблюдений — в 01:00, 07:00, 13:00, 19:00 и 21:00. Изначально штат станции состоял из трёх человек, заведующего и двух наблюдателей, а через год он был увеличен до пяти человек. Прогнозы погоды, составленные на основании наблюдений, передавались по городскому радио и печатались в газете.

Первое же здание обсерватории демидовские приказчики подлатали, как смогли, и несколько лет использовали как подсобное помещение. В начале XX века оно было куплено известными на всю губернию купцами Злоказовыми, которые успешно торговали пивом, водкой и сукном. Злоказовы настроили вокруг бывшей обсерватории каменных лабазов и ледников, превратив здание в склад.

После Октябрьской революции оно использовалось как угольный склад, а в недолгий «белый» период истории Нижнего Тагила колчаковская контрразведка устроила в нём застенок. В 1930-х годах его передали в ведение Ленинского райпищеторга. От оригинального здания метеорологической обсерватории остались только подвалы и первый этаж. Всё остальное было достроено и перестроено в разные годы: что-то купцами Злоказовыми, что-то в советский период, что-то в новейший.

Фото Сергея Алексеева, 2015 г. / с разрешения автора Фото Сергея Алексеева, 2015 г. / с разрешения автора Фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора

Переулок, ведущий к складам «Торгового дома братьев Злоказовых» со стороны Александровской улицы, официального названия не имел, Сибирским он стал называться уже при советской власти. Переулок соединял собой улицы Ленина и Карла Маркса и оставался частью дорожно-транспортной сети района. Во второй половине 1960-х годов началась прокладка трамвайной линии от кинотеатра «Искра» до улицы Островского. Для того чтобы облегчить движение трамвайных вагонов, дорожным строителям пришлось снять верхнюю часть Ягодной горы более чем на два метра. После этого въезд со стороны улицы Ленина стал невозможен. Позднее в этом месте оборудовали пешеходный спуск, который с 2014 года практически перестал использоваться по назначению ввиду аварийного состояния.



Заброшенный пешеходный спуск на проспект Ленина — то самое место, откуда начинался Сибирский переулок

(фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)



Но если от здания обсерватории хоть что-то осталось, то от комплекса зданий известного на весь Тагил кондитера и торговца Пауля Леонтьевича Мецгера нет и следа. Как немец Пауль Мецгер оказался в Нижнем Тагиле, точно неизвестно. Знаем мы только то, что он был родом из Лейпцига и вместе со своим братом Людвигом в начале 1880-х годов приехал в Россию. Пауль остановился в Нижнетагильском посёлке, а Людвиг поселился в Барнауле.

В Тагиле Пауль Мецгер прославился своей недорогой, но в высшей степени вкусной выпечкой и широким ассортиментом кондитерских изделий. Трёх- и пятикопеечные сайки, сладкие ароматные булочки по цене в копейку, трёхкопеечные пирожные пользовались огромной популярностью у тагильчан, живших в посёлке в конце XIX — начале ХХ века. Позднее он открыл ещё коптильный цех, где производили колбасы разных сортов, сосиски и окорока. Производственные помещения, магазин и дом кондитера появились в Сибирском переулке в начале прошлого столетия.



Цехи, магазин и дом П. Л. Мецгера (фото А. Ф. Кожевникова, 1961 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=2296;image)



Судьба Пауля Леонтьевича сложилась драматично. После начала Первой мировой войны царь Николай II издал указ о выселении из российских городов и горнозаводских посёлков Урала и Сибири всех лиц немецкого происхождения. Добродушный, всегда приветливый Мецгер не мог понять, за что на него и его семью обрушились репрессии. За него вступились тагильские купцы, администрация демидовских заводов и даже духовенство, но власти были непреклонны. Мецгер был вынужден продать оборудование, недвижимость и вместе с женой Марией-Елизаветой и пятью сыновьями уехать из Нижнего Тагила. Поселиться в городах он не мог, а в сельской местности его продукция была не нужна. Только после Октябрьской революции семье было позволено переехать в город. Паулю Леонтьевичу была даже назначена небольшая пенсия как «пострадавшему от произвола царского режима». О дальнейшей его судьбе ничего не известно.

Дома в Сибирском переулке, принадлежавшие Мецгерам, снесли в начале 1970-х. Теперь на их месте находится спортивная площадка.

Продолжение следует…

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»