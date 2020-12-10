С начала года в Нижнем Тагиле более 2000 раз оштрафовали водителей за неправильную перевозку детей

За 11 месяцев этого года сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила выявили более 2000 водителей, которые подвергли жизнь маленьких пассажиров опасности. Все они перевозили детей без использования ремня безопасности или специальных кресел. Как сообщили в ведомстве, водители привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 3000 рублей.

«В связи с ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров на территории Горноуральского городского округа, автоинспекторы провели профилактическое мероприятие на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Регулярный анализ дорожных происшествий, показывает, что именно это направление является одним из самых аварийных», — рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.

Накануне на Серовском тракте произошло сразу несколько аварий. В некоторых из них пострадали дети. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть аккуратными при перевозке детей, особенно при поездках на дальние расстояния и при неблагоприятных погодных условиях. Важно учитывать рост и вес конкретного ребёнка, особенности его перевозки.