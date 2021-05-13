«С этим надо что-то делать». В Нижнем Тагиле бродячая собака покусала 7-летнюю девочку

Вчера, 12 мая, около 13 часов в Нижнем Тагиле в районе дома № 38 на улице Пархоменко бездомная собака напала на 7-летнюю девочку и укусила её за ногу. Об этом АН «Между строк» рассказала мама ребёнка Елена.

По словам женщины, её дочь после занятий в школе пошла гулять, в это время к ней подбежала одна из местных бездомных собак и укусила за икроножную мышцу. Животное не успело нанести школьнице серьёзных травм, у девочки повреждены только верхние слои кожи. Пострадавшие сразу же обратились в травмпункт. Сейчас ребёнку предстоит курс из шести уколов от бешенства.

«К счастью, обошлось без серьёзных травм. Вчера дочка была очень сильно напугана, у неё был небольшой шок. Сейчас у неё остались ссадины», — поделилась мама девочки.

Елена считает, что бродячих собак нужно забирать в питомник и уже не выпускать обратно на волю, так как нет никаких гарантий, что такие животные не нападут на человека.

«Пусть их забирают в питомник и никуда не выпускают. Если сами зоозащитники так хотят, пусть забирают их себе. Я не бездушный человек, мне жалко животных. Но когда это касается твоего ребёнка и вообще любых детей, это ненормально», — прокомментировала Елена.

Это не первый случай нападения бродячих собак на школьников в том районе. Как рассказала мама ученицы школы № 45, зимой на территории учебного заведения собака попыталась выхватить у её дочери пакет с формой для физкультуры, из-за чего вся одежда выпала на землю.

«Она начала тянуть пакет, он порвался, и всё содержимое выпало на землю. Дочь испугалась. Вечером мы обнаружили, что она собрала не все вещи, и наутро мы ходили вокруг школы и искали их. Так что эти собаки уже не первый месяц терроризируют округу, с этим надо что-то делать», — рассказала Наталья.

Отметим, тагильчане часто размещают фотографии свор бездомных собак в социальных сетях и оставляют жалобы на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Данная проблема в Нижнем Тагиле до сих пор остаётся нерешённой. На сегодняшний день в Нижнем Тагиле отлавливать собак некому. В начале мая администрация города в очередной раз начала искать компанию, которая будет заниматься отловом и содержанием бездомных собак.

UPD: После нашей публикации, прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила начала проверку. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.