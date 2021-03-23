Мэрия Нижнего Тагила ищет компанию, которая займётся отловом бездомных собак

Администрация Нижнего Тагила объявила новый конкурс на оказание услуг по обращению с бездомными собаками. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Срок действующего договора с подрядчиком ООО «Арсенал» истекает 30 апреля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 марта, а сам контракт рассчитан до 31 июля 2021 года. Начальная стоимость нового контракта составляет 2,4 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, на одну собаку город готов потратить 4090 рублей — в эту стоимость входит отлов животного, транспортировка в приют, содержание собаки (лечение, вакцинация, маркирование), стерилизация и возврат животного обратно.

Директор «Арсенала» Елена Саночкина сообщила журналисту АН «Между строк», что их фирма по просьбе мэрии будет вновь заявляться на конкурс.

«Объём работы в Нижнем Тагиле очень большой. Мы не справляемся: много жалоб, много собак. Но заказчик просит нас заявиться повторно, несмотря на то, что мы не можем оказать услуги в полном объёме и отловить столько собак, сколько нужно. Мы будем заявляться, но только потому, что нас попросил заказчик», — рассказала Елена Саночкина.

Согласно данным отчёта по отлову безнадзорных животных в Нижнем Тагиле, сотрудники ООО «Арсенал» с начала февраля по 17 марта отловили 29 особей: в Тагилстроевском районе поймали 14 собак, в Ленинском — 12, в Дзержинском — 3.

В техзадании отмечается, что отлов должен осуществляться гуманным способом и производиться в течение трёх дней с момента получения заявки. В первую очередь необходимо отлавливать агрессивных или испытывающих физические страдания животных, находящихся в местах массового скопления людей (школы, детские сады, парки). Во время отлова запрещается применять вещества и лекарственные средства, которые могут привести к травмам или гибели бездомных животных. Также нельзя отлавливать уже стерилизованных животных, если они неагрессивные или не имеют признаков инфекционных заболеваний.