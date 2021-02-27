«Собака ни на что не реагировала и даже не пыталась подняться». Жители Нижнего Тагила возмущены жестокостью методов новой компании по отлову собак

26 февраля жители Красного Камня стали свидетелями совсем не гуманного отлова бездомных собак компанией, с которой месяц назад мэрия Нижнего Тагила заключила договор без торгов. Договор с красноуральским ООО «Арсенал» действует до конца марта 2021 года. За это время подрядчик должен выполнить услуги на сумму 590 тысяч рублей. В его обязанности входит: отлов собак, транспортировка животных в приют, их содержание, стерилизация и возврат собак обратно.

На улице Береговой-Краснокаменской у дома № 5 местные жители увидели лежащую на снегу парализованную собаку. По их словам, сотрудники службы отлова ООО «Арсенал» выстрелили в животное из специального ружья веществом, от которого животное стало биться в конвульсиях.

«Выстрела конкретно мы не видели, но мы видели двух сотрудников службы, один из них был с винтовкой. После того как они приехали, собака стала биться в конвульсиях», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка Надежда Марьина.

Местные жители просили работников предоставить разрешение на отлов, но им дали в руки лишь карту Нижнего Тагила с обозначенными районами, где были замечены бездомные собаки. В итоге жители не позволили отловщикам забрать с собой животное, вызвали ветслужбу и полицию.

«Этот пёс живёт здесь много лет. Все Жулю кормят, все его знают. Он никого не трогает, только полаять может. Я боюсь собак до смерти, но разве так можно поступать с ними? Они ведь живые», — говорит местная жительница Анастасия.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что на место выезжали сотрудники полиции. Правоохранители взяли объяснения с представителей компании «Арсенал» и куратора из Службы заказчика городского хозяйства. В настоящее время по данному факту проводится проверка, изучается сопроводительная документация.

Собаку Жулю увезли в приют «Добрые руки», где ветеринары поставили капельницу.

«Мы собаке сделали капельницу, поставили ей мочегонные, поддержали сердечко. Первое время, когда мы привезли её, она была просто в коме. Собака ни на что не реагировала и даже не пыталась подняться. Это длилось в течение двух часов. Сейчас она начала водить глазами, глотать свою слюну, хотя до этого она просто вытекала», — рассказала Алёна Казакова, директор приюта «Добрые руки».

В администрации Нижнего Тагила АН «Между строк» заявили, что Служба заказчика городского хозяйства не нашла нарушений в работе ООО «Арсенал».

«По этому адресу в Службу заказчика поступило 6 заявок. Соответственно, они обрабатывались в числе первых. На место выехали два человека — водитель и отловщик. Отловщик пытался накинуть на собаку поводок, но она его укусила. Тогда они решили применить ружьё с седативным препаратом. Но, по их словам, они не успели этого сделать. Их прогнали мужчина и женщина, которые препятствовали отлову», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Похожую версию рассказали и в «Арсенале». Но там заявили, что сотрудники вовсе не планировали стрелять в животное, так как в усыплении собак нет нужды.

«Мы приезжаем в Нижний Тагил. Сначала едем к заказчику, чтобы показать ему пустую машину. Потом едем ловить собак. Отловленных собак мы увозим в ветеринарку, где они осматриваются. После этого обследованных собак мы показываем заказчику и только потом везём их в Красноуральск на передержку. То есть нам собак незачем усыплять, нам их просто не засчитают», — пояснила директор ООО «Арсенал» Елена Саночкина.

Елена Саночкина предполагает, что собака могла отравиться до этого инцидента. Представители фирмы не исключают и того факта, что их могли подставить конкуренты. Директор также прокомментировала наличие документов у своих сотрудников во время работы.

«У них есть с собой все необходимые документы. В машине лежит муниципальный контракт, есть информация на лобовом стекле с названием организации и нашим номером телефона. Больше мы ничего не должны представлять», — отметила Елена Саночкина.

Сейчас собака проходит лечение в приюте. Точная причина её плохого самочувствия до сих пор неизвестна.

По словам Надежды Марьиной, собака пошла на поправку и сегодня уже чувствует себя хорошо.